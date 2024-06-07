六都高鐵房價最低！超微若宣布設台南 每坪有望站穩這數字

超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，她今赴大台南會展中心出席論壇，被解讀台南機率更大，南市府尤其力薦場址可於會展中心所在歸仁區高鐵站周邊；由於中央近年大力挹注資源在此，有房仲說，今年預售案出現4字頭，如果超微有「更具體宣示」，至少能先站穩每坪近40萬元。

據了解，台南高鐵站近期開賣的大樓預售案，已開出每坪43萬元的新記錄，尚未出現在實價登陸，早已引起居民議論。

信義房屋台南民生店協理張榮說，歸仁區高鐵站周邊相較台南市區房價相對低，其實近年漲幅也驚人，5、6年前土地每坪10幾萬元，現在已30、40萬元；大約3、4年前推出新建案，起初甚至每坪還有1字頭、不到20萬，但迅速炒高，尤其前年大台南會展中心啟用後，讓建商、投資客相信政府會大力發展該區。

張榮指出，台南高鐵確實有幾個新案喊到每坪40萬以上，預售轉單、中古屋轉手價位每坪32到35萬元為主，不過這價格已經追上南科園區，目前光是市府表態爭取，就會有帶動房市效果，如果超微有更具體宣示，高鐵站周邊絕對先漲到每坪近40萬元。

張榮分析，超微選址的因素包括土地取得速度、產業群聚效應，南科園區不比沙崙綠能科技城差，然而兩邊都是台糖土地居多，若政府全力協助用地，對超微都不會差太多。

張榮也提醒，沙崙畢竟離台南市區較遠，房價漲幅相對慢，若比較南科、高鐵站兩處的房市，目前每坪均價落在30幾萬元，但南科就業人口較多、量體大，買家站在欲投資的角度，選擇置產南科，收租穩定，現階段假使房市往回走，漲幅停滯，依然風險較低。 台南高鐵站有多個研究單位進駐，圖為工研院。記者林伯驊／攝影 台南高鐵站周邊目前許多新建案施工中。記者林伯驊／攝影 台南高鐵站有多個研究單位進駐，圖為工研院。記者林伯驊／攝影 台南高鐵站有多個研究單位進駐，圖為中研院。記者林伯驊／攝影

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