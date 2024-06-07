鳳凰股東會／看好全球旅遊人口持續攀高 營收朝向穩健攀升努力中

鳳凰（5706）7日召開股東常會，會中順利通過各項財務報表、盈餘分配及相關議案。鳳凰總經理卞傑民表示，疫後旅遊需求持續暢旺，航空公司航班恢復，全球旅遊人口持續攀高，營收朝向恢復疫情前規模努力中，新年度有五大營運方向，全年營收、獲利還有成長空間。

鳳凰去年每股稅後盈餘2.44元，股東會通過股利超額配發，股東會通過發放股東股利每股現金股利2元、股票股利1元，共計3元，保持上市櫃23年以來連續發放股利，且盈餘分配率超過100%。

疫後旅遊需求持續暢旺，航空公司航班恢復，全球旅遊人口持續攀高，營收朝向恢復疫情前規模努力中。鳳凰總經理卞傑民表示，新年度有五大營運方向全力衝營收、獲利向上攀升；首先，持續徵才，補充人力需求。其次，增加機位取得，因應市場需求，加強各路線系列團體機位取得及爭取包機合作機會，以增加團位供給。

第三，積極布局郵輪市場，爭取以基隆、高雄為母港之包船及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。第四，增加南極郵輪、歐洲河輪、北歐、美加地區賞極光及國家公園等產品，滿足疫後高端旅遊需求。第五，集團航空代理業務最新取得蒙古航空、韓國可依航空代理，可開發新行程，另外也積極爭取其他新合作機會。

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