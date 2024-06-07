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詐騙犯以台塑企業法務室名義發詐騙郵件 公司籲勿上當

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑企業法務室7日發布聲明稿表示，近日有不肖份子，冒用本企業法務室名義發送詐騙電子郵件，呼籲各界勿上當。

台塑企業表示，該公司法務室不會主動發送電子郵件予合作廠商或一般民眾，請各界賢達切莫上當受騙。

台塑企業聲明，凡冒用名義者，台塑企業將依法追究民、刑事責任，絕不寬貸。

公司法 台塑 詐騙

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