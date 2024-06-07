大成股東會／通過配發現金股利2.2元 將積極往日、美擴展 打造新動能

大成（1210）7日股東會承認各項決算表冊及通過配發現金股利2.2元。大成董事長韓家宇指出，集團近年成長快速，合併營收連4年皆突破 1,000 億元，今年持續擴大布局，除原有的大陸及東南亞市場，將積極往日本與美國擴展，打造成長新動能。

大成集團去年度合併營收 1,111 億元，年減1.93%；稅後純益 40.7 億元，年增 85.55%， EPS 達 4.81，較前一年度的2.59元成長，去年獲利也創下歷史新高。

韓家宇表示，大成集團數度獲選哈佛商業評論台灣企業領袖 100 強，為食品界第一。在最新一期的天下雜誌（798 期）兩千大企業排行榜中，大成集團在製造業排行大躍進，從 2022 年的第 45 名進步到2023 年的第 39 名，營業收入達到 1111.09 億元再度突破一千億元，獲利率 3.66%，在食品原料類名列前茅。

韓家宇進一步指出，食品與農畜是大成集團未來發展的雙引擎。在食品方面，嘉義馬稠後食品加工廠在疫情之後供不應求，擴大生產冷凍調理加工產品。Neofoods 植物肉、東南亞水產行銷歐美日韓，創下佳績。最近更併購美國食品工廠，成為最值得期待的小金雞。

在農畜方面，大成與日本昭和產業攜手，推出台灣第一家生食級雞蛋。彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠已投產，樹立洗選雞蛋及液態蛋最高品質水準。為了消費者吃的安全美味，以及環境的永續，大成推出第一個規模化、生長全程不使用抗生素的益活雞，帶動農畜產業升級創新。

另外，餐飲布局的部分，大成餐飲服務群引進日本流行餐飲鳥貴族，預計今年第三季開出第一家門市。今年大成也重新經營三總醫院商場，提供便利安全健康舒適的購物環境。

在生物科技方面，全能營養生技預計在今年底擴建完成新廠，透過全新現代化研究設備，進行研發與品檢，提升產品品質，為 GOMO PET FOOD 提供更多專屬毛孩的寵物食品，提升營養價值與健康效益。

大成集團成立於 1957 年，今年邁向第 67 年，現已建立禽畜水產從育種、養殖、飼料、電宰、加工等垂直整合系統，目前完成的肉雞，土雞，雞蛋，鴨，水產，畜產等多條龍的垂直整合體系，主要業務包括：飼料、油品、麵粉、蛋品、肉品、食品、水產、餐飲、寵物食品、植物肉、動物疫苗。

此外，大成同時投入大量人力物力打造國家級規格檢驗實驗室-大成品檢中心，為商品進行嚴格把關，降低食安風險，保障消費者權益。並建立大成安心購實體與網路通路。大成餐飲服務群經營品牌包括：勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨、吉福雞鋪、好食城、鳥貴族（即將登場）。 大成董事長韓家宇指出，集團近年成長快速，合併營收連 4 年皆突破 1,000 億元，今年持續擴大布局，除原有的大陸及東南亞市場，將積極往日本與美國擴展，打造成長成長新動能。大成提供

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