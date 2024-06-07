快訊

快樂老太太／不再當「聽話」媳婦！ 這30年是什麼讓三成女性退出照顧現場

邱瓈寬哭了！ 母喪靈堂外駐足3分鐘「哭到鼻子紅」

大成股東會／通過配發現金股利2.2元 將積極往日、美擴展 打造新動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大成7日股東會承認各項決算表冊及通過配發現金股利2.2元。大成提供
大成7日股東會承認各項決算表冊及通過配發現金股利2.2元。大成提供

大成（1210）7日股東會承認各項決算表冊及通過配發現金股利2.2元。大成董事長韓家宇指出，集團近年成長快速，合併營收連4年皆突破 1,000 億元，今年持續擴大布局，除原有的大陸及東南亞市場，將積極往日本與美國擴展，打造成長新動能。

大成集團去年度合併營收 1,111 億元，年減1.93%；稅後純益 40.7 億元，年增 85.55%， EPS 達 4.81，較前一年度的2.59元成長，去年獲利也創下歷史新高。

韓家宇表示，大成集團數度獲選哈佛商業評論台灣企業領袖 100 強，為食品界第一。在最新一期的天下雜誌（798 期）兩千大企業排行榜中，大成集團在製造業排行大躍進，從 2022 年的第 45 名進步到2023 年的第 39 名，營業收入達到 1111.09 億元再度突破一千億元，獲利率 3.66%，在食品原料類名列前茅。

韓家宇進一步指出，食品與農畜是大成集團未來發展的雙引擎。在食品方面，嘉義馬稠後食品加工廠在疫情之後供不應求，擴大生產冷凍調理加工產品。Neofoods 植物肉、東南亞水產行銷歐美日韓，創下佳績。最近更併購美國食品工廠，成為最值得期待的小金雞。

在農畜方面，大成與日本昭和產業攜手，推出台灣第一家生食級雞蛋。彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠已投產，樹立洗選雞蛋及液態蛋最高品質水準。為了消費者吃的安全美味，以及環境的永續，大成推出第一個規模化、生長全程不使用抗生素的益活雞，帶動農畜產業升級創新。

另外，餐飲布局的部分，大成餐飲服務群引進日本流行餐飲鳥貴族，預計今年第三季開出第一家門市。今年大成也重新經營三總醫院商場，提供便利安全健康舒適的購物環境。

在生物科技方面，全能營養生技預計在今年底擴建完成新廠，透過全新現代化研究設備，進行研發與品檢，提升產品品質，為 GOMO PET FOOD 提供更多專屬毛孩的寵物食品，提升營養價值與健康效益。

大成集團成立於 1957 年，今年邁向第 67 年，現已建立禽畜水產從育種、養殖、飼料、電宰、加工等垂直整合系統，目前完成的肉雞，土雞，雞蛋，鴨，水產，畜產等多條龍的垂直整合體系，主要業務包括：飼料、油品、麵粉、蛋品、肉品、食品、水產、餐飲、寵物食品、植物肉、動物疫苗。

此外，大成同時投入大量人力物力打造國家級規格檢驗實驗室-大成品檢中心，為商品進行嚴格把關，降低食安風險，保障消費者權益。並建立大成安心購實體與網路通路。大成餐飲服務群經營品牌包括：勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨、吉福雞鋪、好食城、鳥貴族（即將登場）。

大成董事長韓家宇指出，集團近年成長快速，合併營收連 4 年皆突破 1,000 億元，今年持續擴大布局，除原有的大陸及東南亞市場，將積極往日本與美國擴展，打造成長成長新動能。大成提供
大成董事長韓家宇指出，集團近年成長快速，合併營收連 4 年皆突破 1,000 億元，今年持續擴大布局，除原有的大陸及東南亞市場，將積極往日本與美國擴展，打造成長成長新動能。大成提供

水產 餐飲

延伸閱讀

系微衝AI商機 兩路並進

傳統吳郭魚早熟多產 「紅吳郭魚」全雄性控成本

聯發科旗下達發帶頭插旗機器人

漁業永續 新竹漁港今放生9萬尾枋頭魚苗

相關新聞

最熱完全中學「學區宅」在大同！ 一天成交2戶

12年國教時代，完全中學成為許多父母考量孩子升學的熱門選項，也帶動周遭國中「學區宅」的交易熱絡。永慶房產集團調查今年台北...

台中這預售屋建案攜回預售屋契約審閱先付定金？公平會開罰

公平會日前委員會議決議通過，寶鏵興業股份有限公司於銷售台中市「寶宇丰蘊」預售屋過程，要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買...

第1季房價狂甩尾、何時結束？ 李同榮：看這效應何時減弱

吉家網公布今年Q1成屋交易季報，七大都區房價，桃竹年漲幅12%居冠，其他依次為高雄11%、台南7%、新北市5%、台北、台...

大宅難轉手！ 大直水岸豪宅「帝景」慘賠4千萬

近來政府劍指豪宅，接連推出私法人購屋許可制、囤房稅等多項政策，大坪數市場進入急凍，實價揭露，大直知名豪宅「帝景水花園」中...

創業之星選秀…12強晉級 24日舉辦決選

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」晉級決選團隊名單出爐，公司組及學生組各六隊正取晉級，將在24日決選並舉行頒獎典禮，公司...

智慧經營／家登精密工業董事長邱銘乾 釋股留才 凝聚向心力

半導體晶圓傳載解決方案廠家登董事長邱銘乾催生家登集團小金雞家碩掛牌上櫃。提到家碩發展關鍵，邱銘乾說，公司能穩健快速成長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。