中華信評：中國子公司私有化致亞泥去槓桿化進程將延後

中華信評7日表示，亞洲水泥股份有限公司（亞泥）私有化其中國子公司的計劃應可提升該公司的成本效率，但未來一至二年的借款槓桿將因此維持在較高的水準。

亞泥（twAA-/負向/twA-1+）於6月5日宣布，欲以約新台幣67億元的價格將其持股67.73%的中國子公司亞泥（中國）控股有限公司私有化。交易完成後，亞泥（中國）將成為亞泥的全資子公司，並從香港聯交所下市。

中國子公司私有化將降低亞泥的營運費用，包括與上市公司相關的成本，且藉由加強與中國業務的整合可提升該公司的效率。不過，中華信評預期，私有化計劃不會對亞泥的整體營運地位產生影響。

亞泥2023年的借款水準下降幅度大於中華信評之前的預測，因為該公司的營運資金流入金額高於中華信評先前的假設，資本支出亦低於中華信評的預期。儘管獲利能力仍然疲弱，但亞泥2024年第一季末的借款水準在營運資金管理較為嚴格的情況下進一步降低。

不過，若私有化交易於今年完成，可能將因此而導致亞泥的借款水準升高，加上獲利回升速度較為緩慢，可能會使該公司2024年的借款對EBITDA比從2023 年的2.2倍提高至略高於2.5倍的水準。但基於中華信評對亞泥獲利能力逐漸回升與審慎資本支出的預期，中華信評預測，亞泥的借款對EBITDA比可望於 2026年逐步改善至約2倍的水準。

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