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麗豐-KY營收／5月3.75億元 月增10％、年增3％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）公布5月合併營收3.75億元，月增10％、年增3％，累計今年前五月合併營收約17.14億元，較去年同期僅微幅減少，在中國大陸目前民眾消費緊縮的情況下仍然有所支撐。

麗豐集團今年營運重心回歸主營通路的經營，除了對加盟店的培訓課程及品牌宣傳活動不遺餘力外，更順應趨勢推出「數字化賦能」期望能提升加盟店的線上線下經營實力，隨時更新調整「克麗緹娜美容連鎖加盟店」營運思維及方向，目前克麗緹娜全球總店數之規模，未受疫情期間的影響，仍站穩近5000家之水準。

日前麗豐-KY旗下品牌：克麗緹娜、CHLITINA HOME SPA、RnD、慷碩也共同舉辦全球加盟主、合作夥伴的旅遊盛會，由品牌創始人陳武剛，集團董事長陳碧華，集團CEO趙承佑及各高階領導相繼蒞臨活動現場，與3,700名的合作夥伴共話美業市場發展趨勢，見證變革創新與業績增長新機遇。

作為克麗緹娜院線核心產品的童妍系列又一次迎來了產品矩陣變革升級，童妍家族系列新品震撼登場，包括：全新眼霜精華乳以及升級後的童妍面膜。兩款產品核心抗老勝肽由原來的7種增加至9種，同時優化原有的4+3信號類和抑制類勝肽組合。克麗緹娜自主研發的創新專利T+Nano納米微智囊包裹技術和微乳化深潤技術兩大黑科技繼續為肌膚精準修護保駕護航。

展望下半年，麗豐集團持續保持樂觀與自信，不畏外在的逆風與挑戰，落實強化核心關鍵產品開發競爭力、擴大空白市場開拓版圖，隨著CHLITINA HOME SPA的推出，克麗緹娜在戰略上形成了SALON SPA專業線和HOME SPA居家線「雙線並進」的新模式，持續為更多顧客創造更多價值、搶攻產品市場占有率及品牌能見度，期以推進集團營運更上一層樓。

SPA 麗豐

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