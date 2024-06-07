快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

台中這預售屋建案攜回預售屋契約審閱先付定金？公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
建商在銷售預售屋過程中，若要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買賣契約書攜回審閱，違反公平法。圖為台中房市示意圖。圖/本報資料照片
建商在銷售預售屋過程中，若要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買賣契約書攜回審閱，違反公平法。圖為台中房市示意圖。圖/本報資料照片

公平會日前委員會議決議通過，寶鏵興業股份有限公司於銷售台中市「寶宇丰蘊」預售屋過程，要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買賣契約書攜回審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處寶鏵公司30萬元罰鍰。

公平會表示，該案係因民眾於113年1月間至「寶宇丰蘊」接待中心欲瞭解建案資訊，洽談過程民眾因預售屋買賣契約書內容甚多，無法現場逐一過目，詢問得否將預售屋買賣契約書攜回審閱，銷售人員表示須先給付定金才提供契約書攜回審閱。

經公平會派員訪查銷售現場，亦發現銷售人員確有前述不當限制審閱契約之情事。雖然寶鏵公司表示，該建案自112年3月改由建商寶鏵公司自行銷售迄113年1月間，均由原負責客戶服務、交屋收款、售後修繕流程之人員協助銷售業務，然其對銷售流程不甚瞭解，方有不當限制購屋人審閱契約權利之行為，期間並未有銷售之成交紀錄。

公平會提醒，預售屋尚未具體成形，且與其他消費性商品相較，交易金額較高，大多數消費者並無頻繁購買的經驗，因此購屋人於交易前可取得的資訊相當有限。而建商或代銷業者如利用所擁有的資訊優勢地位，要求購屋人需先給付定金或一定費用，才提供契約書攜回審閱，則該收取定金行為，將陷購屋人處於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易決定，同時對於其他依法令規定提供契約書予購屋人攜回審閱的競爭同業，形成不公平競爭，屬於不當限制購屋人審閱契約之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會呼籲，建商及代銷業者於銷售預售屋時，應預先提供買賣契約書予購屋人充分審閱，並注意不得有不當限制契約審閱權的行為，以保護購屋人的權益，減少將來的交易糾紛。另配合電子化、無紙化等趨勢，預售屋買賣契約書亦得以樣本、影本及足以呈現內容的光碟或其他電子媒體形式提供，方式相當多元，對建商應無困難。

公平會 建商 預售屋

延伸閱讀

台壽將競標公共建設

康橋校車2個月內2起事故 新北不排除減招

隔日沖六法第三式：一鳴驚人

只給單機版…台北捷運被控重製供各站用 北檢查無侵權

相關新聞

台中這預售屋建案攜回預售屋契約審閱先付定金？公平會開罰

公平會日前委員會議決議通過，寶鏵興業股份有限公司於銷售台中市「寶宇丰蘊」預售屋過程，要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買...

第1季房價狂甩尾、何時結束？ 李同榮：看這效應何時減弱

吉家網公布今年Q1成屋交易季報，七大都區房價，桃竹年漲幅12%居冠，其他依次為高雄11%、台南7%、新北市5%、台北、台...

大宅難轉手！ 大直水岸豪宅「帝景」慘賠4千萬

近來政府劍指豪宅，接連推出私法人購屋許可制、囤房稅等多項政策，大坪數市場進入急凍，實價揭露，大直知名豪宅「帝景水花園」中...

創業之星選秀…12強晉級 24日舉辦決選

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」晉級決選團隊名單出爐，公司組及學生組各六隊正取晉級，將在24日決選並舉行頒獎典禮，公司...

智慧經營／家登精密工業董事長邱銘乾 釋股留才 凝聚向心力

半導體晶圓傳載解決方案廠家登董事長邱銘乾催生家登集團小金雞家碩掛牌上櫃。提到家碩發展關鍵，邱銘乾說，公司能穩健快速成長的...

會計師看時事／溫室氣體盤查 與時俱進

近年全球關注的整合性永續報導規範如IFRS永續揭露準則與歐盟「企業永續報導指令 （CSRD）」皆明確訂定溫室氣體揭露要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。