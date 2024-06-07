台中這預售屋建案攜回預售屋契約審閱先付定金？公平會開罰

公平會日前委員會議決議通過，寶鏵興業股份有限公司於銷售台中市「寶宇丰蘊」預售屋過程，要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買賣契約書攜回審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處寶鏵公司30萬元罰鍰。

公平會表示，該案係因民眾於113年1月間至「寶宇丰蘊」接待中心欲瞭解建案資訊，洽談過程民眾因預售屋買賣契約書內容甚多，無法現場逐一過目，詢問得否將預售屋買賣契約書攜回審閱，銷售人員表示須先給付定金才提供契約書攜回審閱。

經公平會派員訪查銷售現場，亦發現銷售人員確有前述不當限制審閱契約之情事。雖然寶鏵公司表示，該建案自112年3月改由建商寶鏵公司自行銷售迄113年1月間，均由原負責客戶服務、交屋收款、售後修繕流程之人員協助銷售業務，然其對銷售流程不甚瞭解，方有不當限制購屋人審閱契約權利之行為，期間並未有銷售之成交紀錄。

公平會提醒，預售屋尚未具體成形，且與其他消費性商品相較，交易金額較高，大多數消費者並無頻繁購買的經驗，因此購屋人於交易前可取得的資訊相當有限。而建商或代銷業者如利用所擁有的資訊優勢地位，要求購屋人需先給付定金或一定費用，才提供契約書攜回審閱，則該收取定金行為，將陷購屋人處於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易決定，同時對於其他依法令規定提供契約書予購屋人攜回審閱的競爭同業，形成不公平競爭，屬於不當限制購屋人審閱契約之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會呼籲，建商及代銷業者於銷售預售屋時，應預先提供買賣契約書予購屋人充分審閱，並注意不得有不當限制契約審閱權的行為，以保護購屋人的權益，減少將來的交易糾紛。另配合電子化、無紙化等趨勢，預售屋買賣契約書亦得以樣本、影本及足以呈現內容的光碟或其他電子媒體形式提供，方式相當多元，對建商應無困難。

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