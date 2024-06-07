第1季房價狂甩尾、何時結束？ 李同榮：看這效應何時減弱

吉家網公布今年Q1成屋交易季報，七大都區房價，桃竹年漲幅12%居冠，其他依次為高雄11%、台南7%、新北市5%、台北、台中市均約5%，七都平均漲幅約7%。

吉家網董事長李同榮表示近三年七都房價漲勢出現輪動現象，2021由台南領軍、2022台中居冠、2023桃竹後來居上，最近高雄緊追在後，行政區年漲幅前四名也一反過去清一色中南部全包的現象，除台南麻豆居冠外，北台灣囊括二、三、四名，分別是桃園觀音、新竹市與新北市三峽，七都房市漲勢遍地開花。

李同榮進一步指出，2023年底大選前政府為拉攏年輕選票由財政部提新青安貸款專案，點燃已經降溫中的房市，加上今年股市狂飆助燃，全台房市遍地開花，出現甩尾行情。

觀察七都行政區房價表現，桃竹地區漲勢後來居上，年漲幅12.6%居七都之冠，而就行政區比較，年漲幅第一名為麻豆達23%，其次為觀音、新竹市、三峽， 均在17%以上。

其中台南麻豆是南科的外溢效應，桃園觀音房價基期低且人口淨流成長全市第二，新竹市受益竹科外溢效應，新北三峽則是三鶯線將完工利多，成為串聯桃園與新北的交通樞紐，北台灣的表現有後來居上輪動的現象。

惟桃園市在大台北交通網建構完成下，一小時生活圈，造就桃園房市表現七都中最強勁已是現在進行式，也是未來進行式。

李同榮指出，房價居高不下，民怨沸騰，外界預料央行將可能有進一步的選擇性信用管制措施。但他奉勸央行別再找房仲、銀行業者喝咖啡了，也別再想祭出無效且反效的選擇性信用管制，主要理由有二：

一、新青安專案在後院點火，央行卻到前院滅火：央行一邊拼命限貸，財部一邊拼命大開新青安貸款方便之門，政策相互矛盾，新青安將房價衝破天花板，房市超漲超買，一旦市場反轉，將成為央行風險控管的最大破口。

二、五次限貸扭曲市場，造成反效果：央行限貸限縮影響最大的是小建商，造成市場大者恆大，推案量集中在大建商手上，推案價大建商在決定，市場被迫買單，房價越打越高。

李同榮表示，此波房價甩尾已超乎市場預期，到底甩尾房市還能維持多久，就看新青安效應何時遞減，政府再找不出核心問題，找業者喝咖啡也只能聊聊是非罷了。 七都行政區113Q1對比112Q1漲幅最大排行前16名。資料來源／吉家網 七都成屋113Q1對比112Q1均價統計表。資料來源／吉家網

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