大宅難轉手！ 大直水岸豪宅「帝景」慘賠4千萬
近來政府劍指豪宅，接連推出私法人購屋許可制、囤房稅等多項政策，大坪數市場進入急凍，實價揭露，大直知名豪宅「帝景水花園」中高樓層屋主，近期即讓利4,000萬元賠售。
大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，金字塔族群大多尋求最有利的資產配置，因此當市場颳起寒流，較願意急流勇退，惟豪宅賠售因素眾多，也不排除為富人以退為進先讓利出場。
根據台北地政雲，屋齡約23年的大直「帝景水花園」，今年4月12樓戶總坪數約113.7坪，以總價1.8億元成交，扣除車位換算單價約174.7萬元。
實價顯示，該屋過去於2014年12月以總價2.2億元成交，不過備註為特殊交易，換算該戶原屋主持有約9年多，近期讓利4,000萬元出售。
住商機構台北市區經理錢思明分析，帝景水花園位處大直豪宅聚落，高樓層可享水岸景觀，社區住戶非富即貴，在名人效應與水岸加持之下，過去周邊豪宅單價甚至可達200萬元。
惟隨著時間推移，各行政區皆出現指標新案豪宅，致使屋齡較高的大直水岸宅行情較顯遜色，但目前成交單價仍有160~180萬元之譜。
觀察台北地政雲數據，北市今年以來共有3戶豪宅賠售案例，除上述此案之外，另外2筆出現在天母指標豪宅「華固天鑄」、新生南路巷弄豪宅「非非想」，兩者賠售金額分別達4,009、2,196萬元。
賴志昶表示，近年來全台房價上揚，但也並非百花齊放，尤其高單價、高總價的豪宅，受平均地權條例修法、豪宅稅等因素影響，市場冷清，金字塔族群出手謹慎，當銷售時間拉長，價位則易有鬆動趨勢。
他表示，依照房地合一稅規定，若是轉手虧損，可認列財產交易損失，做為下次房產交易獲利時，房地合一稅的扣抵額度，因此部分屋主願意大幅讓利，進行資產配置。
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