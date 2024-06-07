台灣國際醫療暨健康照護展 6月20至22日於南港登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年台灣國際醫療暨健康照護展將於6月20日至22日於南港展覽館二館隆重登場。這次展覽吸引來自國內外共十國近300家企業參展，以醫材廊道、智慧醫療及全齡照護等三大主軸，展示智慧醫院及在宅照護解決方案。

今年展覽亮點包括「智慧醫療主題館」和「遠距醫療暨智慧醫材主題館」兩大專區，透過模擬手術房、ICU及居家照護等場景，展示高階智慧醫療設備及材料，另以「M-novator 新創展區」展出多元AI醫療解決方案，並首次由日本台灣交流協會籌組「日本館」，帶來八家日本醫材業者，展覽輔以多場媒合活動，協助生醫業者拓展國際交流及跨國商機。

今年亮點包括：首次參加醫療展的研華，展示其智慧給藥全系列解決方案；明基材料展出三項台灣研發和製造的高品質產品；真茂則展示智慧復健運動的創新產品及服務；而長庚、超象與晉宏則聯合展出遠距醫療的三套件產品。

日本 醫材

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