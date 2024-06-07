創業之星選秀…12強晉級 24日舉辦決選

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」晉級決選團隊名單出爐，公司組及學生組各六隊正取晉級，將在24日決選並舉行頒獎典禮，公司組與學生組將各選出冠軍一名、優勝兩名。

經濟日報2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控（2883）、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

本屆「創業之星選秀大賽」共有197組團隊報名，較上屆增加20組，其中學生組報名踴躍，報名組數來到103組，公司報名組數為94組。

本屆賽事公司組六組正取晉級，依決選簡報順序為：聿信醫療器材科技股份有限公司、律果科技股份有限公司、優智能股份有限公司、超妡科技股份有限公司、聲鮮時采科技股份有限公司、悠由數據應用股份有限公司，備取為增站運籌科技股份有限公司。

學生組有六組正取晉級，依決選簡報順序為：賽爾精育-高產值種豬精子篩選晶片、iStone愛石通、Grapycal、黃河之水天Sun來、SwiftGuard 、GaiaBit毛焦點之星，備取則為Tricuss。

「創業之星選秀大賽」冠軍及優勝團隊可獲得台大創創中心專業輔導；經濟日報將重點報導，增加團隊知名度及曝光能量；公司組、學生組冠軍隊伍將獲頒10萬元、5萬元獎金。

觀察今年晉級隊伍，學生組創業主題涵蓋生技醫療、綠能環保、數位內容及平台，公司組則有三家著重數位內容及平台，生技醫療及智慧製造也是焦點之一。

本屆賽事評審委員會召集人、台大創創中心執行長曾正忠表示，近年來不少企業開始關注新創對企業帶來的幫助，有意與創投合作，台大創創中心已經具備創投（VC）、公司創投（CVC），以及新建構的天使投資平台，能幫助新創導入投資發展產品。

多年來擔任評審的開發金控旗下開發創新基金總經理郭大經建議，參賽者必須留意目標市場夠大、解決方案具創新與差異化，並找出可營利的商業模式。

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