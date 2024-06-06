撐不住了！電價、天然氣、運價上漲 磁磚業喊漲4~6%
台灣陶瓷公會6日表示，今年四月起，工業電價從每度3.38元上調至3.85元，平均漲幅達13.9%；此外，台灣中油公司5月底也宣布，六月起調漲工業用戶天然氣價格，平均漲幅達12%至21.34%，這些變動導致磁磚業者每月製造成本增加。
台灣陶瓷公會指出，不僅工業用電、天然氣價格上漲，先前運輸成本調漲也給陶瓷產業很大壓力，再加上後續又有碳稅問題，都對製造成本造成重大衝擊；面對諸多成本攀升的考驗，許多廠商已不再接受超過一年的長期訂單。
台灣陶瓷公會表示，長期以來，陶瓷業廠商即使面臨虧損，仍堅守MIT（Made in Taiwan）的高品質磁磚，無奈這波成本依舊持續上漲，許多磁磚業者紛紛向公會反映「這波生產成本上漲的壓力，已無法自行吸收」，因此決議即日起調漲磁磚售價4~6%。
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