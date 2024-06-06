大田越南新廠預計明年中量產 月產10萬支
高爾夫球桿頭廠大田精密5日股東會決議設置越南子公司，預計總投資金額1000萬美元，大田今天表示，將採自地自建，月產能至少10萬支。
大田指出，越南廠量產後，整體產能可望增加20%至30%。
大田說明，越南廠位於平陽省寶鵬工業區（美福五工業區），土地於2008年購買6.1萬平方公尺，將採自地自建，目前正在申請設立公司，希望明年中前能量產。
大田統計，2023年全年合併營收約新台幣43.67億元，合併稅後淨利為4.06億元，基本每股稅後盈餘4.85元。高爾夫球頭新素材開發方面，大田表示，包括高強度鈦合金板材、高強度鈦系鑄造材、高強度鐵系板材、高強度鐵系鑄造材、可變硬度鑄造材、高強度低密度材料、其他高強度板材持續開發等。
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