磁磚價格 調漲4%至6%

不堪成本大幅上漲，台灣陶瓷工業同業公會昨（6）日宣布，即日起將調漲磁磚售價4%至6%。陶瓷公會表示，受到這波工業電價、天然氣、運輸成本大漲衝擊，許多磁磚業者反映已無法再自行吸收成本，不得已在6月調漲售價、反映成本。

陶瓷公會理事長林榮德表示，上一次電價調漲，即使成本上漲，廠商多是自行吸收；不過，今年4月起工業電價從每度3.38元上調至3.85元，平均漲幅達13.9%；此外，台灣中油公司5月底也宣布，6月起調漲工業用戶天然氣價格，平均漲幅達12%至21.34%，這些變動導致磁磚業者每月製造成本增加。

林榮德指出，不僅工業用電、天然氣價格上漲，先前運輸成本調漲也給陶瓷產業很大壓力，再加上後續又有碳稅問題，都對製造成本造成重大衝擊。

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