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美時斥資15億 泰國大併購

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美時（1795）昨（6）日晚間宣布，董事會通過以新台幣15億元，收購全球知名學名藥大廠梯瓦製藥（Teva pharmaceuticals）泰國子公司與其業務，此項收購預計在2024年第3季度完成。

美時是今年生醫族群首季獲利表現最佳的公司，每股純益3.96元。

美時將在今天受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，將對外說明這項收購案後的未來布局。

美時公告，此次取得梯瓦製藥泰國子公司股權，其中90%股權由美時取得，10%股權由美時100%持有之子公司Lotus International Pte Ltd.取得，交易金額分別為不超過新台幣15億及500萬美元（約新台幣1億6,152萬元）。

美時表示，這項收購完成後，梯瓦製藥泰國子公司將成為美時的全資子公司，美時將接手梯瓦製藥泰國子公司現有產品的銷售。

這次收購不僅擴展美時在腫瘤疾病和女性健康領域的產品線，也讓美時獲得梯瓦製藥的眼科和呼吸科產品，包括在當地市占第一的眼科產品NATEAR，使美時能夠進入泰國的藥局通路。

該公司表示，收購完成後，美時在泰國的團隊人數擴充到近100人，並擴大其在醫院和藥局的覆蓋範圍。

美時總經理Petar Vazharov說，這個收購是美時在擴展東南亞業務的一個里程碑，也是美時在成為亞太地區領先製藥公司過程中重要的一步。

他並表示，納入梯瓦製藥的泰國子公司後，可強化美時的產品線，為未來的盈利增長打下堅實基礎。也展現美時在東南亞地區提升醫療保健的可行性和拓展業務決心。

美時說明，梯瓦製藥泰國子公司位在泰國曼谷，營運部門有一支約80人的專業團隊。

該業務專注於推廣高品質學名藥，為當地市場提供負擔得起的醫療解決方案。主要治療領域包括眼科、呼吸科、免疫和腫瘤疾病。

美時副總經理沈燁日前透露，美時東南亞已有強大產品組合及通路優勢，將在第2季完成一項併購簽約案，而且包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等地，都有機會啟動不只一項併購案。

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