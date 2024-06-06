納智捷啟動新一波接單 以103.9萬元入門定價強攻車市

電動車成為近日車市主流，納智捷昨（6）日宣布啟動第二波接單，以103.9萬元低於原先純粹版109.9萬元的入門定價強攻車市。由於同屬裕隆集團的中華車（2204）MG4電動車也將在下周正式發表，集團兩大品牌同時推電動車，成為市場焦點。

近期不少品牌推出電動車產品，先前台灣賓士發表頂級子品牌邁巴赫970萬元的電動車。汎德昨天也發表BMW i5 Touring，是屬於小眾的電動旅行車款，配額180輛，上市首日時已接單破百台，目前BMW多款電動車都是年度配額已完售，等待原廠新車抵台才能陸續交付。各家車廠相繼推出電動車款，使得台灣的電動車熱潮熱度更高。

納智捷n7在3月底開始交車之後，已連續兩個月蟬聯台灣電動車單一車型銷售冠軍，預期已接的萬輛訂單可望在第3季完成交付。納智捷昨天宣布，即日起至6月30日限時推出全新升級的，會員專屬價103.9萬元，降低原先純粹版109.9萬元的入門定價，還新增V2V車對車充電功能及多項熱門配件組合，啟動新一波接單。

中華車的MG4電動車將在下周發表，目前尚未宣布售價，初步預計7月開始大量交車，第一個月交車250輛，後續將視接單狀況調整產能。中華車對MG品牌釋出的月產量為2,000輛，扣除HS和ZS的部份，估計有400輛月產規模提供給MG4。

納智捷與MG兩品牌同步推出電動車，雖然出現自家競爭局面，但有利擴大市場，推升買氣。裕隆強調，集團致力發展自主品牌，成為台灣綠色移動創新者，n7以國產電動車搭配集團水平資源建構完整的新能源交通服務生態系，推動台灣電動車普及，執行長嚴陳莉蓮也參與試乘，力求將最好的品質提供給消費者。

車商除力推乘用電動車款，也鎖定電動貨卡。台灣商用車龍頭FUSO與Mercedes-Benz Trucks總代理台灣戴姆勒亞洲商車公司（DTAT）昨天也宣布，全新首輛電動輕型貨卡FUSO eCanter正式登台，期待透過創新的新能源商車產品，提供客戶更多元的運具選擇。

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