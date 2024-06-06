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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

各大餐飲集團精準布局、研發新品 突圍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業去年因疫後紅利，內需大爆發，各大餐飲集團營運普遍繳出亮麗眼的成績單，而今年除了有去年基期已高的挑戰，同時需持續面對人力短缺、能源及物價不斷上漲等壓力，因此不少餐飲集團視今年為充滿機會與挑戰的一年，要能持續成長、突破，有賴更精準的市場布局與新品研發。

王品（2727）表示，餐飲業的需求決定因素很多，包括經濟環境、社會型態的轉變、人口成長以及婚宴喜慶季節等。近年來台灣經濟持續成長、單身新貴及婦女就業人口的增加、小家庭成主流、宅經濟的發展，尤其是外送平台的興起，使外食需求持續穩定增加。

漢來美食表示，今年全球雖然在旅遊、交通和餐飲市場上已快速恢復正常，但也因為俄烏戰爭持續，全球能源緊縮，加上就業市場人力短缺，餐飲業的經營環境依舊處在陰鬱抑結的情況。不過，因為疫情期間帶動外送外賣業績成長，且採購冷凍食品的習慣仍然持續，因此近年來漢來美食除拓展新的品牌，也沒有忽略投入電商產品和通路開發，尤其是節慶產品冷凍年菜、禮盒等，已為公司開拓出一條穩定且可以持續成長的第二曲線。

築間表示，疫後餐飲產業變化快速，消費者行為也隨之改變，將持續掌握市場脈動，透過自行研發方式尋求特色品牌，像是今年以來推出的韓式燒肉、麻辣火鍋及酸菜魚等熱門餐飲趨勢品牌，藉以充實餐飲品牌多元性，以提升整體營收規模。

漢來美食 餐飲業

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