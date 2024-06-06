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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

王品拓點 下半年喊開20店 董座陳正輝衝刺市占

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
王品董事長陳正輝表示，去年集團繳出史上最優異的成績單，今年會延續展店腳步。 王品/提供
王品董事長陳正輝表示，去年集團繳出史上最優異的成績單，今年會延續展店腳步。 王品/提供

王品（2727）昨（6）日召開股東會，通過2023年度財報，每股並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，下半年持續展店腳步，計畫開出逾20家門店，期待再創佳績；至於中國大陸市場應已擺脫首季低迷的情況，可望逐步轉佳。

王品股東會通過去年財報，2023年全年合併營收223.2億元、年增21.81%，連續三年創新高，更首度突破200億元大關。稅後純益13.8億元，年增近三倍，每股純益16.79元。股東會通過股利政策，每股發放現金股利14.94元，創掛牌以來新高。　

王品董事長陳正輝談話重點
王品董事長陳正輝談話重點

陳正輝指出，去年集團營收、獲利繳出史上最優異的成績單，今年會延續展店腳步，上半年已開出十家新店，下半年計畫將再開出20餘家門店，持續擴大市占率，成為業績成長動能，期待再創佳績。對於大陸市場，陳正輝表示，大陸已擺脫第1季低迷情況，可望逐步轉好，對下半年的消費市場展望，保持樂觀審慎的評估。

王品近年以異國、日韓料、火鍋、中餐、快食尚等五大事業群為核心，尋找市場機會，持續開出新品牌。包括去年推出中價位鐵板燒「就饗鐵板燒」與燒肉「金咕韓式燒肉」等新品牌，持續搶攻市場，今年初則開出「朝粥幫」，為中餐料理再添生力軍。

陳正輝提到，王品積極打造的第二成長曲線零售事業也有亮眼表現，透過餐飲品牌知名度帶零售、零售帶餐飲，形成正向循環。目前子公司萬鮮推出冷凍年菜、常溫食品、火鍋湯底、雪糕等多達70餘種零售商品，更有五款商品成功獲得國際「食品界米其林」ITQi風味獎章肯定，近四年來業績穩定成長，規模已逐漸擴大。

在數位化經營方面，「王品瘋美食App」滿足顧客訂位、資訊、優惠到付款的需求，會員數已超過380萬，更有多達四成的營收來自瘋美食會員貢獻。

此外，王品今年股東會紀念品同樣贈送股東價值3,000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券一張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼，昨天股東會吸引不少民眾前來兌換。

王品 股東會紀念品 陳正輝

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