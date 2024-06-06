力山與奧文簽訂合作備忘錄 布局泰國攜手進軍全球電動工具市場

力山工業（1515）6日宣布，與大陸威海奧文機電科技簽訂合作備忘錄，雙方將攜手布局泰國，共同在開發、銷售、製造等展開全面合作，並規劃在泰國投資設廠，進一步服務全球各大電動工具品牌，搶攻全球電動工具代工商機。

這項合作備忘錄簽約儀式，由力山董事長王冠祥與威海奧文董事長于飛主持。王冠祥說，力山與奧文在電動工具領域各自擁有豐富的經驗，此次合作將發揮一加一大於二的效益，為雙方創造更大的發展機遇。

王冠祥強調，此次合作備忘錄的簽訂，標誌著力山與奧文在電動工具領域的深度合作，讓全球電動工具產業的知名品牌，能夠獲取更全面性的服務。

力山與奧文自2007年以來，合作約18年。于飛說，奧文和力山一直都是彼此堅強的隊友，相信雙方將在合作中攜手共贏，共同打造全球最大的電動工具代工廠，也為雙方創造更大的發展空間。

力山表示，根據這項合作備忘錄，在策略方面，雙方將充分結合並發揮開發、銷售、製造核心競爭優勢，以全方位的策略聯盟為手段，放眼世界，以達成全球最大電動工具代工廠為目標，攜手並進。

在銷售方面，合作初期以雙方既有客戶與市場為基礎，在互信合作、不分彼此的原則下，擴張並共同面向世界市場。

在生產方面，力山說，在電動工具的製造、技術與採購，並結合雙方的管理專業，致力將雙方合作的泰國廠區，共同雕琢成為世界一流的工廠。

力山成立於1972年，早期以桌上型電動工具機起家，近幾年積極朝多角化方向轉型，包括健身機、醫療照護器材、電動輔助自車等；目前健身器材已成為主力產品，生產基地位於台中大里(以健身器材為主)與中國大陸浙江桐鄉(以工具機為主)。

力山去年合併營收67.08億元，健身器材占整體營收的74.6%、電動工具占10.08%、其他售服零件占14.6%；若以區域區分，美洲市場占86%、歐洲占8%、亞洲占4%、其他占2%。

奧文機電成立於2006年，總部位於山東威海市，目前在中國新三板發行，公司成立之初即專注於電動工具及相關零配件的研發、設計、生產和銷售，產品主要應用於木工加工、金屬加工以及園林綠化領域，年營業額近人民幣5億元。

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