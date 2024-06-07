智慧經營／家登精密工業董事長邱銘乾 釋股留才 凝聚向心力

半導體晶圓傳載解決方案廠家登（3680）董事長邱銘乾催生家登集團小金雞家碩掛牌上櫃。提到家碩發展關鍵，邱銘乾說，公司能穩健快速成長的關鍵是讓員工變股東一起打拚，釋股留才也能創造百萬、千萬或是億萬富翁。

邱銘乾說，創業不是一帆風順，有目前成功的家碩，也有相對失敗的家崎，他也把家崎股權100%買回，此舉是不希望讓員工承擔虧損。此外，他也認為未來家崎還是有機會邁向成功。

策略創新 激勵士氣

談到公司發展，邱銘乾說，能當快樂的董事長，讓公司穩健成長，是把股權釋出給管理團隊與員工，讓家碩這幾年成長潛力相當好，也因為這樣的策略吸引人才並留下他們。

回首這兩個經驗，邱銘乾表示，一個成功一個失敗，但共同點是都釋股給員工，就算員工投資虧損他也買回股權還加計利息，可以說員工投資自家公司失敗時沒有損失，若投資成功則全算員工的。

在家登集團內部，邱銘乾希望驅動年輕人不僅依賴薪資，而是進一步成為事業夥伴來致富，這次家碩有機會做這件事，家碩最初釋股給員工，隨著公司掛牌後有機會創造好幾個億萬富翁，家碩成功也成為集團典範。家崎也第二次釋股給員工，用的是成本價，僅略高於淨值的價格。

談到如何吸引人才，邱銘乾認為給高薪不是絕對手段，高薪也不能讓員工成為億萬富翁，而是讓員工成為股東、成為公司擁有者，成為公司的重要事業夥伴，大家一起努力，未來公司成功就有機會成為億萬富翁，家碩的成功也激勵了集團內部員工的士氣。

面對半導體產業激烈的人才招募競爭，邱銘乾直言，人才策略必須出奇制勝，才有驅動力、凝聚力，讓員工願意把事業當成自己的，不然老闆自己講半天員工也會想說何必這麼努力，努力也不是自己的事業，而讓員工成為事業夥伴則能讓員工想法轉變，讓員工知道努力的成果也會屬於自己。

不只如此，邱銘乾說，除了讓集團公司釋股給員工，讓員工成為股東，也把員工當家人，這也是家登成家計畫的初衷，家登本身也陸續在台南善化區、土城三峽推動家登成家計畫，規劃在當地自建員工住宅用於獎勵員工。

成功經驗 回饋母校

家登幫助員工的成家計畫持續推動，邱銘乾指出，善化規劃14戶住宅已預定2024年交屋，土城三峽規劃40戶預定2024年動土，同時後續還有南科二期30戶進入規劃，整體是由公司出資蓋房，頭款由公司幫忙出並簽約綁五年，希望留住優秀人才。

家登集團2024年員工人數將邁向千人，目前台北與台南是成家計畫的主要區域，也希望生三胎和父母同住且未有自住宅的員工優先，希望讓員工願意長期跟公司一起成長。

他也說，過去年輕創業是憑著一股勇氣，如今進入中年則希望和夥伴一起努力，盼著集團的下個25年可以成為半導體最重要供應商。

邱銘乾也把個人創業的成功經驗回饋母校南亞科大，將和員工分享的「與比爾（邱銘乾英文名字為Bill）有約」到校園開課，希望先一步介紹集團的理念，吸引優秀學生畢業後到家登上班。

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