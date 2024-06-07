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會計師看時事／溫室氣體盤查 與時俱進

經濟日報／ 施俊弘（勤業眾信永續轉型服務團隊會計師）
淨零碳排概念示意圖。 圖／聯合報系資料照片
淨零碳排概念示意圖。 圖／聯合報系資料照片

近年全球關注的整合性永續報導規範如IFRS永續揭露準則與歐盟「企業永續報導指令 （CSRD）」皆明確訂定溫室氣體揭露要求。作為全球最為廣泛使用的溫室氣體計算標準之一，溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）建構了一套標準化指引，提供組織計算溫室氣體排放的解決方案。

為確保溫室氣體計算指引能夠與時俱進，2023年GHG Protocol宣布將展開一系列更新，以順利接軌各項新興永續報導規範。

GHG Protocol預告將於2025年發布各指引更新草案，並於2026年下半年發布正式更新指引。

2023年至2024上半年，GHG Protocol蒐集各界利害關係人對於既有指引的建議以及未來可更新方向，並彙整成二份文件「企業標準之問卷回覆細部摘要」及「企業標準之提案摘要 」。

其中針對範疇二的報導指引，本次提案摘要提及強調了未來四種報導形式的可能性：使用地點（Location-based）及市場基礎（Market-based）報導排放量（現有範疇二指引之要求）；單獨報導市場基礎排放量；報導地點及專案基礎（Project-based）排放量；同時報導地點、市場及方案基礎排放量。

GHG Protocol另於2024年3月發布了補充說明文件「溫室氣體盤查議定書在氣候揭露準則的整合概述 」，旨在連結各項法規要求如何對應到GHG Protocol已發布的各項指引，如IFRS S2、「歐洲永續報導準則（ESRS）」、「企業氣候數據責任法案（SB 253）」及美國SEC發布之氣候相關揭露要求「投資者氣候相關揭露之強化與標準化」，確保議定書提供之溫室氣體計算與報導標準能為企業提供嚴謹可信的基礎。

GHG Protocol也正在開發新的「土地部門與移除指引」，為土地利用活動、生物能源產生的溫室氣體和移除技術的量化與報導建立標準化的計算方法。

土地部門與移除指引對於營造、食品、纖維與可再生能源產業影響尤具，且未來也將成為「科學基礎目標倡議」（SBTi）審核特定營運活動減排目標的方法之一。

因應GHG Protocol此次更新，勤業眾信提出以下建議：

一、首要注重合規性，近年各式溫室氣體相關報導已提升至強制規範，除了分別要求範疇一至三盤查與查證，不論是IFRS永續揭露準則或是歐盟的「企業永續報導指令」，皆著重企業溫室氣體盤查範疇是否能從個體擴大到以合併基礎。

二、呼應GHG Protocol未來更新範疇二的方向強調市場基礎以及專案基礎的報導，敘明企業在去碳化的行動重要性以及如何透過溫室氣體排放量更真實地表達減碳成果。企業應及早規劃綠電購置及再生能源使用比例目標制定。

三、碳移除議題日益受重視，建議企業可透過持續進行存儲監控與報導存儲監測計畫，確保所報導的去除量準確無誤，強化土地基礎碳移除執行力度。同時亦可評估於營運活動中納入碳匯的使用，逐步邁向零碳目標。

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