COMPUTEX台味滿滿！「乖乖包」、鳳梨酥秀獨特文化和美食力

COMPUTEX在台掀起AI旋風，展間更呈現台灣科技業獨特的「乖乖文化」，以及在地的奉茶文化和鳳梨酥美食，吸引眾人目光。外貿協會表示，這次合作夥伴plain-me、微熱山丘創辦人皆出身科技業，談起COMPUTEX更有感情。

台北國際電腦展（COMPUTEX）話題不斷，今年輝達、超微等晶片大廠高層齊聚台灣，演講主題圍繞在人工智慧（AI），除展示AI應用百花齊放，也顯示台灣產業供應鏈位居全球關鍵地位。

COMPUTEX主辦單位貿協表示，黃仁勳去年擔任開幕主題演講的首位講者，蘇姿丰曾在2019年擔任開場講者，今年則獲邀擔任首場講者，長期與輝達、AMD等企業保持合作關係，籌備今年展覽時希望能夠邀請代表性人物，這次搭上AI趨勢，也吸引許多科技大咖共襄盛舉。

貿協表示，由於黃仁勳、蘇姿丰行程繁忙，需提前與對方敲定時間，並且花費許多時間規劃活動。

COMPUTEX除了展現台廠科技實力，也秀出台灣科技業獨特文化「放乖乖」。走上南港展覽館一館4樓，巨大版乖乖立刻吸引眾人目光，總統賴清德更是連續兩天在社群放上與乖乖包包的合照，引起熱烈討論。

貿協表示，台灣科技業的電腦、機台旁邊會放乖乖，避免設備故障，形成台灣產業特有文化，希望也將台灣科技業文化、傳統帶入展場，也透過與乖乖、台灣品牌選物店plain-me三方合作，首次於COMPUTEX期間推出聯名商品，包括旅行小包、收納袋、手機掛繩、滑鼠墊、御守和貼紙等。

此外，貿協今年也攜手台灣鳳梨酥品牌微熱山丘，在展場打造「奉茶坊」，呈現台灣招待熱茶跟招牌鳳梨酥的文化。貿協表示，不僅幸運能與理念相近的夥伴合作，互相激盪創意，更特別的是，plain-me和微熱山丘的創辦人也都出身科技業，因此談起COMPUTEX很有感情，也非常有共鳴。

COMPUTEX今年展覽主題為「AI串聯，共創未來」（Connecting AI），搭上AI熱潮，同時吸引科技業指標大廠和人士來台，成為全台焦點。根據貿協統計，展覽第2天的參展人數已達去年9成，預估今年出席人數將較去年踴躍。

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