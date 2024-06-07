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管理前哨站／工作學習 體驗樂趣

經濟日報／ 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

企業人對升遷通常有兩種不同思維，第一種抱持「做就對了」的心態，積極任事，默默耕耘，相信企業會提拔努力做事的人。第二種抱怨「時不我與」，消極等待，認為企業沒給機會，以致無從表現。因為心態不同，成也有天壤之別，前者屢獲提拔，成就非凡；後者自設障礙，裹足不前，永遠得不到賞識。

《中庸第15章》曰：「君子之道，譬如行遠，必自邇；譬如登高，必自卑」。這句話帶給企業人最大的啟示：「路雖遠行則將至，事雖難做則必成」。

陶淵明也有言：「勤學如春起之苗，不見其增，日有所長；輟學如磨刀之石，不見其損，日有所虧」。工作本身就是一種學習，從學習中體驗工作的樂趣，從成長中享受成就的快感，工作樂趣與成就是邁向成功的原動力。

成功沒有捷徑，做就對了，恆心與毅力是成就企業人美夢的關鍵因素。

經營環境丕變，競爭局勢升高，尤其是新冠肺炎疫情肆虐期間，經濟景氣衰退，顧客消費趨於保守，企業普遍感受到生存愈來愈不容易，更不用說成長與發展了。企業家經常自問，我們到底做錯了什麼，為何經營愈來愈困難，又該如何振衰起敝？

堅信「事在人為」一向是企業最重要的共識之一，在用人方面更加審慎、嚴謹，主張徹底盤點人力資源，力行精兵主義，於是遇缺不補，一人當多人用，不但司空見慣，而且成為企業用人的常態。

不勞則無所獲，天下沒有白吃的午餐。職場上從來就沒有所謂「錢多、事少、離家近」的工作。現代企業人必須徹底改變心態，要有適應遠走他鄉工作的心理準備。凡事積極主動，勇於任事，先做了再說，而且要貫徹到底，努力做出成績，皇天不會辜負努力工作的人。

工作技能方面，必須持續學習新工作技能，精通多種工作專長，熟練各種工作技巧，適應工作量比以往更多，工作內容比以前更複雜，責任比過去更繁重的職場新規範，而且要接受「包辦制」的新規則，下定不達目的絕不終止的決心。

以往人們找工作容易，轉換跑道不難，以致常會有「不做，我最大」的心態。現代企業力行精簡用人，工作考驗更多，導致人們求職及轉職都不容易。有幸進入職場的企業人，必須珍惜機會，不斷自我修練，紮實練就迎合競爭環境的工作能力，才能在職場上立足。

「學海無涯勤是岸，青雲有路志為梯」。水滴可以石穿，繩鋸可以木斷，鐵杵都可以磨成繡花針，職場上困難的工作何懼之有。只要觀念正確，心態良好，勇於接受挑戰，凡事堅持到底，本著過人的恆心，無比的毅力，成就企業人的美夢，指日可待。

企業家 疫情 職場

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