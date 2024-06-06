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國賓董事會推舉原董座許育瑞 繼續領軍開創新局
國賓（2704）今天舉行股東會並進行改選，會後董事會推舉原來董事長許育瑞繼續領軍國賓開創新局。
國賓今天選出新任者董事名單分別為，董事15人(含獨立董事4人)，新任董事名單分別為許育瑞（也是士林電機廠董事長），仰德投資事業代表人許淑婉、和昇投資代表人李昌霖、仰德投資代表人林展川、常德投資股代表人李棟樑、士林電機廠代表人許家堯、士林電機代表人謝漢章、鼎林企業代表人杜恒誼、士林電機廠代表人林瀚東、常德投資代表人林興國、仰德投資代表人李元琦。
另有獨立董事梁文菁、獨立董事黃雅惠、獨立董事李淑真、獨立董事陳重吉。
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