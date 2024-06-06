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晟德涉內線交易遭搜索調查 公司發重訊：絕無不法

中央社／ 台北6日電
晟德大藥廠今天晚間發布重大訊息指出，法務部調查局今天至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。晟德大藥廠新竹廠。晟德／提供
晟德大藥廠今天晚間發布重大訊息指出，法務部調查局今天至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。晟德大藥廠新竹廠。晟德／提供

晟德大藥廠今天晚間發布重大訊息指出，法務部調查局今天至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。

晟德強調，2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，「過程絕無不法、一切公開透明」，公司全力配合司法調查，期盼釐清真相還原事實。

基於偵查不公開，晟德表示，相關訊息以已公告的重大訊息為準。

晟德大藥廠投資範圍包含新藥開發、生物藥與疫苗生產製造、大健康產業、細胞治療與創新醫材及AI醫療等領域，旗下育成的企業包含益安生醫、順天醫藥生技、永昕生物醫藥、澳優乳業、東曜及博晟生醫等逾20家公司。

晟德 生技

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