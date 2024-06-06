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好猛 ! 勤凱5月營收1.4億元 年月雙增逾3成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱董事長曾聰乙。圖/聯合報系資料照片
勤凱董事長曾聰乙。圖/聯合報系資料照片

勤凱科技今〈6〉日公布5月營收1.4億元，月增31.7%、年增36.9%，主要受惠應用於電感漿料產品拉貨力道，且新客戶持續出貨，因此繳出年、月增率均逾三成的佳績。惟國際銀價近期波動較大，後續將觀察銀價變動對於客戶下單是否造成影響。

董事長曾聰乙表示，今年營運穩定加溫，累計前五月營收5.1億元，年增28.4%，整體而言第2季營運明顯優於第1季。客戶去年解決庫存問題之後，產業秩序漸入佳境，下半年則有賴AI PC換機潮帶動整體消費電子復甦。

曾聰乙進一步表示，公司近期明顯感受到AI伺服器興起後，對於新產品、新材料的需求，勤凱有能力迅速回應市場需求。無論像是AI零組件所需特殊電子漿料，進入終端客戶認證階段，或對於低碳製程材料的詢問度亦日漸增溫，顯示勤凱技術能力已獲國內外大廠肯定，未來將與客戶進行緊密合作。

勤凱也持續開發新客戶，近期已獲得數家日本被動元件大廠的認同且開始送樣，未來將靜待好消息。

AI 營收

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