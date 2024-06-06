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8年百萬租屋家庭支持計畫 劉世芳盼成為民居優良指標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
過去8年所推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標。內政部長劉世芳6日部務會報聽取國土管理署、國家住宅及都市更新中心報告「社會住宅推動計畫及進度」。圖／聯合報系資料照片
過去8年所推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標。內政部長劉世芳6日部務會報聽取國土管理署、國家住宅及都市更新中心報告「社會住宅推動計畫及進度」。圖／聯合報系資料照片

過去8年所推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標。內政部劉世芳6日部務會報聽取國土管理署、國家住宅及都市更新中心報告「社會住宅推動計畫及進度」。劉世芳也宣示，8年百萬租屋家庭支持計畫一定如期、如數達成，希望以平緩房價、打造社宅成為臺灣民居的優良指標。

劉世芳於會議裁示時，宣示藉由內政部規劃與協調，賴總統所宣示8年百萬戶租屋家庭支持計畫的目標，一定能「如期」、「如數」達成，以平緩房價、提供民眾平價優質的居住空間。未來的社宅將會更緊密結合各地生活圈的佈建，融入「2050淨零碳排」等先進趨勢，打造社宅成為台灣民居的優良指標。

國土署、國家住都中心簡報時說明，過去8年所推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標；對於賴總統所宣示的8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，國土署、住都中心已設定每年新建1.5萬戶、包租代管2萬戶，以及50萬戶租金補貼等三大方式加以落實。各界關心，直接興建社宅部份，用地取得的問題，也都以生活圈概念尋找適當用地，擴大盤點公有土地，例如低度利用、老舊機關廳舍、學校合作興建社宅。

劉世芳指出，國土署、國家住都中心為了實現「居住正義」，對於社宅做了完整的政策規劃，也已積極展開各項協調工作，內政部非常有信心8年百萬戶租屋家庭支持的新目標一定能「如期」、「如數」達成。過去大家擔心的社宅品質，她指示國土署、國家住都中心必須緊密結合各地生活圈的佈建，更可透過「小造鎮」方式，將社宅結合托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公共服務設施。

劉世芳進一步表示，社宅要打造成為臺灣民居的優良指標，淨零碳排與智慧節能、安全耐震等，都是必須納入的必要關鍵設計，國家住都中心興建的社宅都須取得綠建築、智慧建築、耐震標章，以及具備無障礙設施，同時也以預鑄工法技術減低施工的耗能，符合「2050淨零碳排」的世界先進趨勢；國家住都中心近期也與國家實驗研究院國家地震工程研究中心合作，將社宅全面導入「結構安全監測系統」，以即時掌握地震後的建物狀況。

劉世芳強調，內政部將優先透過8年百萬戶租屋家庭支持計畫的推動，紓解民眾住的需求；同時更將廣徵民意，不斷制訂相關政策回應居住問題，讓安居樂業的願景充分實現。

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