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助漁業資源復育！台塑企業攜手雲林漁會舉辦魚苗增殖放流 邁入第17年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台塑企業6日在雲林萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，此計畫已經邁入第17年，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。（圖／台塑企業提供）
台塑企業6日在雲林萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，此計畫已經邁入第17年，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。（圖／台塑企業提供）

由於氣候變遷、沿海捕撈漁業的盛行，台灣許多海域已經面臨海洋生產力衰退的窘境，農業部漁業署透過減少捕撈壓力、增殖漁業資源及建立國人保育觀念等海洋復育措施，以提升漁業資源再生力，期可達到漁業資源永續之目標。

台塑企業表示，秉持「取之於社會，用之於社會」的經營理念，履行環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）、公司治理（G，governance）的各項ESG工作，響應政府推動之海洋復育，與雲林區漁會在麥寮工業區附近海域投入魚苗增殖放流之保育工作，已邁入第17年。

台塑企業統計，歷年來魚苗放流數高達805萬尾，6日在萡子寮漁港舉辦2024年魚苗放流，由漁會理事長王溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等偕同台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑等共同進行放流作業。

台塑企業表示，這次放流除了以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁(午仔)、黃臘鲹、黑鯛等魚種外，另外本年度增加試放遠海梭子蟹(花蟹)，並選定魚苗長度大於5公分的體型於港內施放以提高存活率。今年放流數量達到37萬尾，雲林區漁會則表示歷經多年來的魚苗放流，近年來台塑企業放流大宗漁種四絲馬鮁漁獲，其漁獲量有增加、亦有以往極為少見的大型四絲馬鮁(竹午魚)經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升。台塑企業表示，未來將持續推動海洋保育工作，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。

台塑企業歷年來魚苗放流數高達805萬尾，鄰近海域漁業資源已有明顯提升。（圖／台塑企業提供）
台塑企業歷年來魚苗放流數高達805萬尾，鄰近海域漁業資源已有明顯提升。（圖／台塑企業提供）
台塑企業放流魚種以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁(午仔)、黃臘鲹、黑鯛等為主（圖／台塑企業提供）
台塑企業放流魚種以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁(午仔)、黃臘鲹、黑鯛等為主（圖／台塑企業提供）

台塑 氣候變遷 漁民

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