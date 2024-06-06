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台中「1戶不到3人」吹小宅風！阿公同社區豪砸4戶：以後看金孫方便多了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
嘉磐建設董事長魏嘉銘（中）分析，台中大家庭原本住透天別墅，也換房住大樓「同社區不同戶」。記者趙容萱／攝影
嘉磐建設董事長魏嘉銘（中）分析，台中大家庭原本住透天別墅，也換房住大樓「同社區不同戶」。記者趙容萱／攝影

台中家戶人口創新低，內政部統計，台中平均每戶僅剩2.67人，較4年前少0.14人，居六都之冠；台中房市吹起小宅風，除反映房價，大家庭原本住透天別墅，也換房大樓「三代不同堂」，以「一碗湯的距離」，同社區不同戶，還有阿公為了金孫，在同社區買4戶，「以後看金孫方便多了」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，每戶人口減少最多的台中市，可能與大家庭透天轉為集合式住宅有關，另外，分戶設籍享自用住宅優惠，也會導致平均戶量減少。小宅興起反映房價高漲，開發商控制坪數、總價吸引消費者，未來2房產品仍為熱銷產品。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說，現在社會大家太忙了，找小孩吃個飯都不容易。他育有二子嘉磐建設執行長魏豪志、特助魏榕廷都已成家，3戶就買在同社區，夫妻倆第一周在長子家吃，第二周在二子家吃，但每周四、五在社區的餐廳吃飯，放假自行處理。

魏嘉銘指出，有一名企業老闆住100多坪豪宅，也很想含飴弄孫苦無方法，因為他們的建案規畫2至4房，社區內又有廚師進駐的全日餐廳，因此一口氣買4戶，一戶留給自己，另三戶給3名已成家子女，表明以後看孫、一起吃飯好方便。

魏豪志說，建築成本高，加上少子化與家戶結構改變，小宅成趨勢，購客中有同一家族購買四戶，也有姊妹選擇住同一層，彼此保有空間，公設特別規畫全日餐廳可聚在一起，家庭情感反而更緊密。

嘉磐建設董事長魏嘉銘分析，台中大家庭原本住透天別墅，也換房住大樓「同社區不同戶」。記者趙容萱／攝影
嘉磐建設董事長魏嘉銘分析，台中大家庭原本住透天別墅，也換房住大樓「同社區不同戶」。記者趙容萱／攝影

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