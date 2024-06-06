聯合線上與德國法蘭克福展覽集團攜手主辦「台北國際美容保養展」

聯合線上（UDN.COM）宣布將與香港商法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司於6月7日共同舉辦台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo Taipei），本展會舉辦迄今35年，持續為台灣美業建構完整經貿平台，力邀國際資源加入，也將成為法蘭克福展覽集團旗下Beautyworld 品牌的又一全新成員。

Beauty Expo將結合臺灣美業領域本土與國際優勢資源，進一步推動台灣美業與國際接軌。下一屆展會將於 2025 年 3 月 27 至 30 日在臺北世界貿易中心舉行。

香港商法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司於 1995 年成立，負責處理公司在臺灣的展會業務，並組織本土參展企業和觀眾參加國際展覽。自 2009 年起，公司業務範圍擴張，逐步在臺灣、泰國和越南地區舉辦一系列安防領域的貿易展覽會。

聯合線上執行長孫志華先生表示，Beauty Expo是我們旗下歷史最悠久的貿易展覽會品牌之一。展望明年，公司將攜手法蘭克福展覽集團共同開啟全新篇章，法蘭克福展覽擁有世界一流的美業資源，同時在主辦展覽的專業度上享有盛譽，這一戰略合作將注入全新的國際資源，助力臺灣美容市場發展，進一步促進進出口貿易，尋求更多商業合作。

法蘭克福展覽集團董事會成員白德磊先生表示，美業市場龐大而多樣化，除了提供企業多樣的商機，同時也可滿足消費者的需求。台灣擁有極具吸引力的商業環境和競爭激烈的零售渠道，消費者也樂於尋找創新和多樣化的護膚、美妝和護髮產品，因此選擇在此拓展Beautyworld的品牌版圖。

近來臺灣的護膚品風靡亞洲各國，為臺灣在全球美容業開拓良好的發展空間。據統計，今年臺灣美容及個人護理市場收入將達到55.8億美元，年增預計超過4%。自疫情爆發以來，消費者對於基礎護膚、身體護理和護髮保養的重視程度不斷提高。此外，醫美、藥用護膚品的銷售也實現大幅增長，護膚品網路銷量亦持續增加，這些有利因素都促進了護膚品行業的快速發展。

作為優質的商貿交流平臺，Beauty Expo在2025年預計將吸引 230 家企業展出最新產品，展覽面積超 11,100 平方米。展品類別涵蓋美髮、護膚、化妝品、美甲、美睫、醫學美容、頭皮護理、和生物技術等。參展族群為美容院、美髮沙龍、美甲工作室、飯店、水療中心、零售和批發行業的專業人士與從業者，以及來自美容美髮專科學校的學生群體。

法蘭克福展覽有限公司消費品展副總裁Julia Uherek女士補充，我們集團旗下Beautyworld品牌已成功舉辦一系列展覽會超過25年，足跡遍佈杜拜、東京、福岡、名古屋、大阪、利雅得、烏茲別克首都塔什干等地。2025 年Beauty Expo將在臺灣舉辦，期待與UDN建立密切的合作關係，結合法蘭克福展覽集團的海外資源與UDN的豐富經驗，將為Beauty Expo的成功奠定良好基礎。

聯合線上總經理官振萱女士補充，udn.com為綜合性新聞平台，兢兢業業35年，打下良好的基礎，台灣面膜、儀器、技術，都是國際市場與評比的優等生，有如此好的產業體質，加入媒體影響力陪伴台灣美容業成長、轉型與國際交流，是我們2025年開始的重點計畫。此次選定與展覽百年大企業「德國法蘭克福展覽公司」合作，雙方穩健的腳步，共同前行，相信可以為美容產也開出一條New way: Beauty by Innovation。

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