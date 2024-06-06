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萬物上漲擋不住…陶瓷工會：磁磚恐再掀漲價潮 預估漲約4至6%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
面對近期電費與天然氣價格的雙雙上漲，磁磚業製造成本持續上漲。圖／陶瓷公會提供
面對近期電費與天然氣價格的雙雙上漲，磁磚業製造成本持續上漲。圖／陶瓷公會提供

面對近期電費與天然氣價格的雙雙上漲，磁磚業製造成本持續上漲，壓力沉重，加上日前航運高漲，原物料採購成本逐年上揚，台灣陶瓷公會表示，許多業者反映，成本壓力巨大，磁磚業將適當調漲價格以反映成本增加。

自2024年4月起，工業電價從每度3.38元上調至3.85元，平均調幅13.9%，經濟部長郭智輝也表示，電價還很可能再上漲，台灣中油也宣布，自6月1日起調漲工業用戶天然氣價格，平均漲幅達12%至21.34%，這些變動導致磁磚業者每月製造成本增加，加上之前運輸成本的調漲，面對這些各項成本的考驗，許多磁磚業者紛紛反映，生產成本壓力巨大。

陶瓷公會指出，部分廠商即使面臨虧損，仍堅守MIT（Made in Taiwan）的高品質磁磚，無奈成本持續上漲，許多廠商已不再接收超過一年的長期訂單，加上未來碳稅問題，相對製造成本造成重大衝擊，不得已預定調整價格約4～6%。

陶瓷公會表示，磁磚是國內最重要的表面建材，市占率80%以上，符合國內氣候使用，具有耐用、易保養的特性，台灣磁磚業一向提供因地制宜的服務，為消費者、建商及專業人士創造建築價值，支持MIT磁磚不僅是最佳的選擇，也能減少運輸產生的碳排放。

MIT 消費

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