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晨暉紅麴連三年入圍 NutraIngredients-USA Awards 決選

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晨暉生技（1271）6日宣布，該公司紅麴產品Ankascin 568今年再度入圍素有「保健品奧斯卡」榮譽的NutraIngredients – USA Awards （全球營養成分獎-美國地區）。晨暉是決選入圍者中唯一亞洲區連續第三年獲得世界級肯定，能與來自全球各地的頂尖公司共同評比。

本次入圍的Ankascin 568是晨暉領先全球的獨家產品，不僅擁有獨家專利，更是全球唯一不含 Monacolin K（Statin） 的紅麴發酵原料、進而受到美國藥典委員會 USP 邀請協助制訂紅麴保健品專章，並取得New Dietary Ingredient (NDI)資格認證。

晨暉總經理潘佳岳表示，很開心獲得NutraIngredients評審委員青睞，尤其今年年初日本藥廠發生草本發酵產品的重大食安問題後，評審委員仍對晨暉團隊攜手美國客戶XYMOGEN共同合作的產品作用機轉與功效訴求深具信心。這不僅是對晨暉產品開發的高度肯定，更促使了我們持續追求更高品質、實踐對全球社會的企業承諾、讓健康變成一件容易的事！

潘佳岳在2024生技投資論壇時提到，晨暉的Ankascin 568已經研究證實該原料可透過抗糖化及抗血管粥樣硬化解決多種代謝性問題，並且從菌株、發酵、萃取到產品製作的管控皆是經晨暉團隊親自把關，在台灣更是已實際成果、成功地幫助客戶終端產品站穩多年銷售市占率冠軍。相信在NutraIngredients – USA Awards連續不斷地肯定下，晨暉將有更好的競爭利基打進全球市場！

晨暉自去年11月正式加入保瑞集團後即積極整合集團資源、拓展海外市場，今年1月到4月合併營收已達3.3億元、較去年同期大幅躍升108%，而在新產品開發上，也與子公司保瑞聯邦攜手合作、應用自有發酵技術與專利原料，開發出一系列包含Dr. Bora解酒產品、益生菌Vigiis 101-LAB巧克力、優格等消費性產品，將在下半年陸續上市、有效擴大產品出海口。

生技 紅麴 美國

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