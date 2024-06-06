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大世科董座由大同副董吳振隆出任 轉型綠色算力AI科技公司

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
大世科新董座由大同副董事長吳振隆出任。圖／取自大世科臉書
大世科新董座由大同副董事長吳振隆出任。圖／取自大世科臉書

大同（2371）集團旗下大世科（8099）6日召開董事會，新董座由現任大同副董事長吳振隆出任，新領導團隊目標一年內，以「E-D-A」推動三大轉型策略，將大世科打造為新世代綠色算力AI科技服務公司。

吳振隆表示，將加強大世科與大同集團內電力、新能源及各子公司之間的資源協同整合，透過同軸驅動，加速公司完成AI升級轉型及驅動營收成長。

吳振隆指出，此策略不僅有助提升公司整體競爭力，還將使大同集團各事業體資源與技術發揮巨大協同效應。

大世科擁有深厚的軟硬體整合、Cloud雲服務及跨產業數位轉型服務經驗，現有近600位軟體工程師，具備AI應用時代所需的高階軟體服務能力。新團隊計畫在一年內推動大世科由傳統的系統整合商，轉型為以「E-D-A」三箭齊發的軟體科技服務公司。

吳振隆解釋，「E-D-A」中的E為ESG-SI，將協同大同集團電力和新能源等事業，推出包括智慧能源管理、智慧低碳建築管理，以及碳資產交易管理平台等ESG整合新產品與服務，服務減碳需求企業客戶。

D為Data Center-SI，指的是提供資料中心一站式軟體部署與管理服務，為企業客戶數據管理和運營提供穩定高效的技術支持。

A為AI-SI，為迎接各領域的AI應用服務爆發需求，組建專業的AI軟體科技服務團隊，與輝達、超微和Google等國際大廠合作，為企業客戶提供全面的AI轉型規劃與服務。

展望後市，大世科表示，將積極參與台北市推動的台北淨零101三年計劃，及台灣與海外的大型綠色資料中心建置，進一步確立在AI軟體科技服務領域的領導地位。

AI ESG 大同 營收 軟體

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