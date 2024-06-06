健康自主體驗日：探索幸福能量之旅 6月16日台中福華登場

中華民國能量學學會聯合台中福華大飯店與心之谷永續教育園區，將於6月16日在福華飯店共同舉辦「健康自主體驗日：探索幸福能量之旅」，此次活動邀請來自全台12位醫學與健康專家，以主題講座推廣健康自主觀念。

活動並結合健康檢測及現場展示，提供多元化的健康管理方案，幫助民眾與企業員工增進身心健康與幸福的生活。

中華民國能量醫學學會成立30餘年，致力於結合古今中外中西醫學的力量，促進能量醫學的學術與實證應用，為社會人群健康服務。學會以「萬物一體、彼此包容」的理念，希望成為大眾的健康益友，以推動有效的健康知識，幫助大眾取回健康自主權，實現身心靈的整體健康、平衡與和諧。

身心健康與我們的工作表現，和人際關係息息相關，根據台灣職業安全衛生署調查，約60%的台灣上班族經常感受到工作壓力，而台灣心理衛生基金會的數據則顯示，超過30%的成年人有不同程度的情緒困擾。

壓力和情緒問題也嚴重影響睡眠質量，台灣睡眠醫學學會的調查指出，約40%的台灣人有睡眠品質不佳的問題。

2019年，台灣開始推動「健康企業公民CHR （Corporate Health Responsibility）」，企業每年公布員工福祉或健康促進報告，積極響應CHR，引領企業永續。根據調查，95%的公司表示，提升員工心理健康福祉為未來三年的優先事項，而企業最關注的議題中，84%是壓力及工作倦怠，70%是心理健康問題。

近幾年，全球企業高度關注ESG（環境、社會及治理），其中在「S」社會面中的員工健康，被視為關鍵議題。積極提高員工的身心健康水平，不僅體現企業對員工的關愛，更有助於減少缺勤率、提高工作效率，進而增強企業的競爭力與CSR（企業社會責任）社會形象。

透過此次活動，中華民國能量醫學學會希望能夠幫助社會大眾與企業員工更好地應對工作和生活中的壓力，提升整體健康水平，促進更健康、更幸福的職場環境。邀請大家一起探索人體健康的奧秘，學習更多的方法和工具，調整情緒與睡眠，找回活力與幸福人生。

此次「健康自主體驗日」，將涵蓋以下主要內容：專家演講：邀請12位醫學與健康領域專家，針對身心健康問題進行專題演講，分享健康管理的最新科學知識和實踐經驗。

健康檢測：提供多種國際先進健康檢測，包括生理指標、心理健康評估等，幫助了解自身健康狀況，制定健康管理計畫。

健康體驗：安排多項健康體驗活動，如壓力放鬆運動、植物芳香舒緩、呼吸靜心等，讓參與者親身體驗健康促進的效果，放鬆身心。

健康講座：提供健康管理知識培訓，包括情緒管理、睡眠改善、飲食調整等，幫助員工學會自我管理與保健技巧。

健康展示：展示最新的健康科技產品和健康管理工具，介紹企業健康管理解決方案，促進健康產業與企業的合作交流。

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