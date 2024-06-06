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新北市首購天堂在這！專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
圖為八里河岸景觀宅示意圖。圖／全國不動產八里龍米加盟店提供
圖為八里河岸景觀宅示意圖。圖／全國不動產八里龍米加盟店提供

新北市淡水、八里被譽為北台灣首購天堂，其中八里房市近年受惠淡江大橋議題受購屋族矚目，近期買氣不錯；全國不動產八里龍米加盟店店長游瑩琪指出，八里中古屋仍有不少2字頭社區可選擇，適合首購族搭上新青安優惠貸款晉升有殼一族，因此也持續推升八里房市買氣。

游瑩琪分析，八里房市獨特，購屋客層以在地客、首購族輕移民為主，交易量穩定，受市場波動影響較小，雖然八里河岸宅實價登錄已有5字頭紀錄，但整體一般水岸第一排價格仍位每坪40多萬元行情，每坪40~50多萬元區間為回到2014年房市前一波高點水準，以這一波疫後漲幅來看，相較市中心蛋黃區並未有明顯大漲。

不過，游瑩琪指出，近年八里中間價位的物件確實明顯上揚，觀察八里河景社區，河景第二排因單價基期相對低、總價也親民，總價帶在1,000萬元以內是最受自住客青睞物件，單價從每坪30出頭來到4字頭行情，其他一般社區則從20萬元上揚至30多萬元，疫情後整體有感上漲二至三成。

游瑩琪分析，八里無論是龍米路的河岸宅，或是台北港重劃區推案，近年新大樓都已揮別2字頭，八里新建案可說是全面站上3字頭行情。

游瑩琪建議，預算較不足的首購族，可選擇20~30年中古屋，總價800~900萬元可買標準2~3房含車位產品，目前每坪成交單價仍在2字頭，加上新青安優惠付款方式，小資族可輕鬆成家。

游瑩琪提醒，目前八里大眾運輸尚不夠發達，較適合開車族覓屋，有部分社區提供接駁至捷運關渡站、蘆洲站交通車，通勤族可多做參考。另外，未來八里有輕軌規畫，看好未來發展，但後續建設仍需時間等待。

八里 房市 淡江大橋 買氣 重劃區

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