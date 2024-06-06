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央行理監事會將召開 賴正鎰揭房市熱真相：別以偏蓋全

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，預售屋去年七月起禁換約後，已逼退短期投資客，今年前五個月買賣移轉棟數增多，其實是前三、四年預售屋最夯時買進，剛好現在是交屋旺季。記者游智文／攝影
全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，預售屋去年七月起禁換約後，已逼退短期投資客，今年前五個月買賣移轉棟數增多，其實是前三、四年預售屋最夯時買進，剛好現在是交屋旺季。記者游智文／攝影

央行即將召開理監事會，外傳打算祭出新一波信用管制政策讓房市降溫，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，預售屋去年七月起禁換約後，已逼退短期投資客，今年前五個月買賣移轉棟數增多，其實是前三、四年預售屋最夯時買進，剛好現在是交屋旺季。開發商每年淨利僅剩3%，已是艱困行業，政府不能以偏概全，就認定房市過熱，希望央行不要再出手打壓。

賴正鎰表示，目前預售市場買氣不墜，是因為部分開發商或建商推出低自備、低首付、低月付的「三低建案」，解決首購族最傷腦筋的自備款不足問題，加上政府新青安利率補貼政策，政府與公股銀行提供新青安只到2026年7月31日，很多年輕人預期房價會持續走高，紛紛把握新青安效期內趕緊買房

至於北、高兩地不久前傳出排隊買房情況，他表示，某些個案或許賣很好，但若真的要買房，需要搭帳棚去漏夜排隊嗎？他呼籲各縣市不動產開發公會及業者之間要互相自我約束，不要為難政府，逼政府出招。

賴正鎰強調，部分日光盤的熱銷個案，只是個案表現，並不能反映整個房地產市場實況，政府不能「頭痛醫腳，肚子痛貼肚臍」，反而應該是要趕緊做以下三件事，第一個要先解決都更，提高都更審查速度及提升國人住宅安全問題。

第二是通膨造成原物料上漲，台北建築成本每坪從12萬元漲到26萬元，甚至高樓層要到30萬元，台中也從8萬元漲到15萬元，政府應做好物價管控，比如說砂石價格應平穩。

第三是要擴大開放建築移工，目前開放八千及一萬五千名等兩波，希望能持續增加員額，讓建築工地的工資成本能降下來。

房市 買房 賴正鎰 都更 預售屋

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