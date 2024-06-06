桃園哪裡最宜居？網全推「這區」生活機能佳 信義房屋專家解析優勢

一名台北網友在Ptt home-sale版詢問「台北人問桃園地區哪裡最宜居？」若想選擇空氣好、有不錯的學校、生活機能開車能到、居住環境不要太吵鬧、居民品質高等條件，桃園哪裡最適合居住？網友大多回覆青埔，信義房屋專家表示，青埔高鐵特區已發展完善，街道規劃與公共設施都已到位，居住氛圍悠閒，生活機能也到位，吸引雙北、新竹客群、航空業族群購屋。

信義房屋青埔高鐵店主任李道汶表示，青埔高鐵特區約460公頃，因為是重劃區塊，區域內都沒有電線桿，許多雙北的購屋族群特別有感，因為相較於台北市與新北市的部分區域，住家外面會有電線桿，線路纏雜，難免會有居住安全上的疑慮。

此外，青埔高鐵特區的道路都是棋盤式規劃，馬路規劃寬闊，因此許多開車上班的居民，有多條路可以通行，尖峰時刻也較不會有擠在同一條道路塞車的情形。

李道汶表示，青埔高鐵特區公園綠地多，包括接近機場捷運A17站的橫山書法公園、接近機場捷運A19站的青塘園，棒球場、華泰名品城、兒童美術館等休閒設施，並有老街溪、新街溪等溪流流經，沿著水岸都有鋪設步道，因此休憩功能齊全，居住氛圍悠閒舒適。

李道汶表示，青埔高鐵特區有別於桃園其他重劃區的優勢為交通優勢，有高鐵站與機場捷運，南來北往都很方便，搭乘機場捷運只需4站就能到達機場，又不如航空城區域可能會有飛機起降的噪音。

因此青埔高鐵特區的購屋族群，除了以雙北的購屋族群，還有新竹的科技業園區客，也有許多機師、空姐族群，現階段還是首購族居多，會選擇機場捷運A18、A19站周邊的兩房產品，退休族則是選擇機場捷運A17站周邊的大坪數物件。

李道汶表示，目前市場上最受歡迎的是總價1,300~1,600萬的兩房產品，單價約40~50萬，同樣的價格，在雙北地區僅能買老舊公寓，許多購屋族群考量僅要搭高鐵20分鐘，可以購買屋齡較新的社區大樓，居住品質較佳。

李道汶表示，近期市場十分熱絡，只要是2房產品，只要一接進委託，短短幾天時間就能售出，買方偏多，屋主也大多惜售，主因還是若沒有緊急資金需求，青埔高鐵特區的房屋收租都能有不錯的行情，兩房約在月租2萬5左右，不一定需要急於出售，因此市場上流通的物件少。

商品推薦