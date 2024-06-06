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敬鵬法說會／今年啟動新擴建泰國廠 投資上看40億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台商車用PCB龍頭大廠敬鵬6日召開法說會，公司提到今年投入新擴建泰國廠資本支出估計往上，主要配合低軌衛星與通訊客戶要求兩岸廠區以外生產所需，新廠擴建預計需投入約30-40億元，預計花費近40億元。記者尹慧中／攝影
台商車用PCB龍頭大廠敬鵬6日召開法說會，公司提到今年投入新擴建泰國廠資本支出估計往上，主要配合低軌衛星與通訊客戶要求兩岸廠區以外生產所需，新廠擴建預計需投入約30-40億元，預計花費近40億元。記者尹慧中／攝影

台商車用PCB龍頭大廠敬鵬（2355）6日召開法說會，公司提到今年投入新擴建泰國廠資本支出估計往上，主要配合低軌衛星與通訊客戶要求兩岸廠區以外生產所需，新廠擴建預計需投入約30-40億元，預計花費近40億元。

敬鵬提到目前三個主要廠區包含台灣、大陸以及泰國舊廠，今年預計增設泰國新廠預計投資30億多元。台灣產能占總產能55%，銷售主要跟全球車市連動，亞洲銷售35%其中15-18%約為大陸，主要銷售大陸以外占比八成以上。

敬鵬統計，車用營收八成，其餘為通訊與工業應用。全球員工約七千人，其中台灣員工三千人。

敬鵬也說，股息配發率約六成，保留四成用於資本支出。每年資本支出約數十億元，近年因車用供應鏈不順而投入智慧製造降低，今年投入新擴建泰國廠資本支出估計往上。

敬鵬也說，泰國廠過去配合日系電視用板，現在配合衛星客戶要求台灣生產風險較大轉移至泰國生產，泰國廠擴充去年下半年已陸續開始包含舊廠擴建升級與設備汰換，目前舊廠升級上半年可完成，新廠擴建預計約30-40億元，預計花費近40億元估計營收約投資1億元產生年營收1-1.1億元左右。

敬鵬也說，泰國新廠擴建已通過泰國投審會，新廠在歷史悠久工業區設計規範須符合當地法規，今年勢必會動工但建築設計討論需要花一點時間，主要配合汽車與通訊所需。另外泰國舊廠月產值約1億多，4-5月已接近1.5億元仍有上升空間。

敬鵬 泰國

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