快訊

政院提國會改革覆議 傅崐萁嗆：失敗卓榮泰要下台負責嗎

抗生素雙出包...爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

東陽營收／5月21.46億元、前5月累計104.27億元 雙創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

東陽（1319）2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收104.27億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高，業績表現淡季不淡。東陽本廠持續擴增產線、提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求做足準備。

全球汽車AM塑件龍頭東陽，今年持續締造史上業績最旺的一年，東陽AM事業5月自結合併營收16.25億元，較去年同期成長14%，前5月自結累計合併營收78.23億元，較去年同期累計成長17%，皆創同期新高。

東陽OEM事業5月自結合併營收5.21億，較去年同期成長19%，前5月自結累計合併營收26.04億，較去年同期累計成長4%，皆創6年同期新高，其中，OEM整體累計營收108.72億元，成長14%。

法人分析，疫情後的斷鏈效應，當時很多原廠維修零件遇到供應短缺問題，修車要時間拉長，消費者會受不了，業界開始檢視增加使用AM維修件的品項，也是推升這一波AM需求急速成長的原因之一，重要性跟保險業擴大採用AM件的一樣重要，隨著市場轉變，看好東陽今年營收、獲利持續向上攀升。

東陽 營收

延伸閱讀

多家車企發表新車 中國新能源車市5月淡季不淡

大陸新能源車市 5月淡季不淡

AI需求優於預期…鴻海5月營收衝高 年增22%…上調Q2展望

大立光5月營收攀上四個月來高點 連四月走揚

相關新聞

空運需求高成長 滋補兩族群

貨櫃航運報價因紅海危機而攀高，空運則因需求暢旺而報價走揚，第三季為傳統旺季，航空與承攬業業績都值得期待。

首季新增房貸族數量達5.48萬件 創15年來單季新高

根據聯徵中心最新資料顯示，今年第1季房貸族新增5萬4,811個樣本，寫下2009年統計以來單季新高，反映去年第4季到今年...

新北市首購天堂在這！專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

新北市淡水、八里被譽為北台灣首購天堂，其中八里房市近年受惠淡江大橋議題受購屋族矚目，近期買氣不錯；全國不動產八里龍米加盟...

全球車用市況不會更糟？敬鵬改口看急凍後現復甦跡象

台車用PCB龍頭敬鵬（2355）日前在4月下修車用成長展望，成為車用PCB廠商首家釋出轉趨保守的業者。不過，敬鵬6日召開...

央行理監事會將召開 賴正鎰揭房市熱真相：別以偏蓋全

央行即將召開理監事會，外傳打算祭出新一波信用管制政策讓房市降溫，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，預售屋去...

桃園哪裡最宜居？網全推「這區」生活機能佳 信義房屋專家解析優勢

一名台北網友在Ptt home-sale版詢問「台北人問桃園地區哪裡最宜居？」若想選擇空氣好、有不錯的學校、生活機能開車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。