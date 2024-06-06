東陽營收／5月21.46億元、前5月累計104.27億元 雙創同期新高

東陽（1319）2024年5月自結合併營收21.46億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收104.27億元，較去年同期累計成長13%，雙雙創同期新高，業績表現淡季不淡。東陽本廠持續擴增產線、提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求做足準備。

全球汽車AM塑件龍頭東陽，今年持續締造史上業績最旺的一年，東陽AM事業5月自結合併營收16.25億元，較去年同期成長14%，前5月自結累計合併營收78.23億元，較去年同期累計成長17%，皆創同期新高。

東陽OEM事業5月自結合併營收5.21億，較去年同期成長19%，前5月自結累計合併營收26.04億，較去年同期累計成長4%，皆創6年同期新高，其中，OEM整體累計營收108.72億元，成長14%。

法人分析，疫情後的斷鏈效應，當時很多原廠維修零件遇到供應短缺問題，修車要時間拉長，消費者會受不了，業界開始檢視增加使用AM維修件的品項，也是推升這一波AM需求急速成長的原因之一，重要性跟保險業擴大採用AM件的一樣重要，隨著市場轉變，看好東陽今年營收、獲利持續向上攀升。

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