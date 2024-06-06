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王品股東會／配發史上最高股利14.94元 下半年持續展店

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品同樣大方贈送股東價值3,000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼。業者提供
王品同樣大方贈送股東價值3,000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼。業者提供

王品（2727）集團6日召開股東會，通過2023年度財報，並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，2024年將繼續努力，下半年持續展店腳步，期待再創佳績。

王品集團2023年全年合併營收223.2億元、年增21.81%，連續3年創新高，更首度突破200億元大關。稅後淨利13.8億元，年增近3倍，EPS 16.79元。股東會中同步通過股利政策，每股發放現金股利14.94元，創掛牌以來新高。

陳正輝向股東表示，去年集團營收、獲利繳出史上最優異的成績單，不僅歸功於全體同仁的努力，更要感謝股東們的支持。2024年會延續展店腳步，上半年已開出10家新店，下半年計畫將再開出20餘家門店，持續擴大市占率，成為業績動能，期待再創佳績。

對於大陸市場，陳正輝表示，大陸應已擺脫第1季的情況，可望逐步向好，對下半年的消費市場，保持樂觀審慎的評估。同時也向股東介紹3月上任的新任營運長李威進，李威進從工讀生時期就加入王品集團，在公司已有超過20年資歷，未來將負責台灣日常營運，也希望大家繼續支持。

今年王品同樣大方贈送股東價值3,000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼，上午股東會開始前，即有多名股東前來領取。

王品今年紀念品「寵粉」再加碼，會員在2024/12/31前使用5張股東禮電子券，即贈「瘋點數」66點，在2025年6月30前使用完10張股東禮電子券，還可抽「瘋點數」888點，每1點都可折抵消費1元。

王品集團6日召開股東會，通過2023年度財報，並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，2024年將繼續努力，下半年持續展店腳步，期待再創佳績。業者提供
王品集團6日召開股東會，通過2023年度財報，並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，2024年將繼續努力，下半年持續展店腳步，期待再創佳績。業者提供
今年王品同樣大方贈送股東價值3,000元的「王品股東大禮包」，包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，「瘋美食購物網」200元優惠碼，上午股東會開始前，即有多名股東前來領取。業者提供
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王品集團 股東會

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