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中菲行股東會／董事長錢文莉接任 執行長施振昇擔綱

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國內航空物流龍頭中菲行股東會並進行董事改選會後也立即舉行董事會。黃淑惠攝
國內航空物流龍頭中菲行股東會並進行董事改選會後也立即舉行董事會。黃淑惠攝

中菲行（5609）6日召開股東常選出新的任董事，創辦人董事長錢堯懐卸任董事及董事長職務，將經營的重任傳承給女兒錢文莉，今天新任董事會也選出錢文莉擔任董事長，執行長由施振昇擔綱。

中菲行新董事會成員包括董事長錢文莉、龍翰興業代表人施振昇、瑞晟投資代表人為中菲行空運總裁邱鈞榮、貿華投資代表人為中航運董事長彭士孝；獨立董事3席，錢蔭範，錢先生曾任東鹼有限公司董事長，獨立董事何志明，何先生為香港及英國律師，香港卓黃紀律師事務所顧問律師，獨立董事竺家正先生，竺先生為合昌國際物流有限公司及合盛航空服務有限公司負責人。

中菲行成立於1971年七月十五日，歷經52 載有餘，在全球17 個國家及地區設立超過150 個行銷服務通路，加上75個海外策略夥伴，且具有自行開發建構的數位物流服務平台Dimerco Value Plus System®，提供無遠弗屆的國際物流海空陸鐵運輸服務，更具有全球財務管理制度及管理能力，長期經營的航空及船公司的夥伴關係，有效的專業團隊及近年強化的數位行銷，建立了專業的數位行銷國際物流服務管理的團隊。

中菲行 董事長

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