中菲行股東會／董事長錢文莉接任 執行長施振昇擔綱
中菲行（5609）6日召開股東常選出新的任董事，創辦人董事長錢堯懐卸任董事及董事長職務，將經營的重任傳承給女兒錢文莉，今天新任董事會也選出錢文莉擔任董事長，執行長由施振昇擔綱。
中菲行新董事會成員包括董事長錢文莉、龍翰興業代表人施振昇、瑞晟投資代表人為中菲行空運總裁邱鈞榮、貿華投資代表人為中航運董事長彭士孝；獨立董事3席，錢蔭範，錢先生曾任東鹼有限公司董事長，獨立董事何志明，何先生為香港及英國律師，香港卓黃紀律師事務所顧問律師，獨立董事竺家正先生，竺先生為合昌國際物流有限公司及合盛航空服務有限公司負責人。
中菲行成立於1971年七月十五日，歷經52 載有餘，在全球17 個國家及地區設立超過150 個行銷服務通路，加上75個海外策略夥伴，且具有自行開發建構的數位物流服務平台Dimerco Value Plus System®，提供無遠弗屆的國際物流海空陸鐵運輸服務，更具有全球財務管理制度及管理能力，長期經營的航空及船公司的夥伴關係，有效的專業團隊及近年強化的數位行銷，建立了專業的數位行銷國際物流服務管理的團隊。
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