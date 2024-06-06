美而快營收／5月重返3億元、近9個月新高 UR Living 實體店多點助攻

美而快國際（5321）公告5月合併營收為3.02億元，受惠自創品牌UR Living複合式商場業績助攻，5月合併營收較上月成長6.9％，年增9.1%；1-5月合併營收13.1億元，年減9.3％，不計PCB部分，電商業務1-5月年增4.6％。單月首度站上3億元，實體店營收貢獻快速成長，美而快看好全年合併營收可望保持成長。

美而快自2022年起積極投入UR Living複合式商場的擴展作業，實體店營收也快速成長，不僅補足線上消費差額，更擴大了公司整體營收規模。5月中開幕的台北南西店為例，營運僅約半個月，貢獻2,075萬元營收，挹注美而快電商業務5月營收月增及年增雙成長，且增幅超越前4月表現，顯見實體店體驗購物的效果。美而快指出，5月來自實體通路的營收占比提升至2.6成，尚有五間UR Living複合式商場正在籌備中，預計下半年全數開幕營業，全年營收成長可期。

今年美而快已開出信義ATT店、台中文心森林店，以及台北南西店等3間門市，現已達5間門市，預計今年將再開設5間實體店。實體店從內部裝潢到服飾商品、餐飲以及生活美學等消費服務的販售，強化消費者的服務體驗，同時，美而快擁有逾280萬人的會員數，整合線上與線下資源及優勢，透過數據分析強化服務品質和效率，提升消費者線上線下的購買率，將發揮更強大的綜效。

美而快表示，UR Living複合式商場匯聚吃喝玩樂，以及到處都能拍出好照片的商場環境，滿足個人感性與理想的需求；以數據上看，目前實體店面回購率超過30％，從實體店延伸至線上消費的比例突破70％，線上線下相互導流效益明顯可見。

美而快在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，將持續強化在電商市場的深度與廣度，拉大商業品牌、網紅品牌及生活選物三大業務交叉產生的效益。公司持續致力於UR Living複合式實體商場門市的拓展，預估全年實體通路營收占比可達約三成；商業品牌、網紅品牌等電商業務亦可望受惠OMO虛實整合效益穩健成長。即將進入暑期旺季，看好暑假以及海外遊客來台旅遊帶來的商機，美而快預期整體營運表現將逐步回升。

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