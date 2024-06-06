納智捷n7重新啟動接單 今日下午三點開始

LUXGEN n⁷ 接連締造台灣國產車的預購紀錄，並已連續兩個月蟬聯台灣電動車單一車型銷售冠軍，LUXGEN 於 6/6 起至 6/30 止限時推出全新升級的，會員專屬價 103.9 萬，降低原先純粹版109.9萬的入門定價，還新增 V2V 車對車充電功能以及多項熱門配件組合，讓你滿電出發。線上下訂預計於6日下午三點正式於LUXGEN官網啟動！

裕隆公司表示，裕隆集團致力發展台灣自主品牌，成為台灣綠色移動創新者，LUXGEN n⁷以國產電動車搭配集團水平資源建構完整的新能源交通服務生態系推動台灣電動車真正普及，在n⁷量產階段，執行長嚴陳莉蓮特別參與試乘，並親赴三義工廠生產線視察，力求將最好的品質提供給消費者。

另外，為推動數位及永續發展，LUXGEN n⁷滿電特仕版也將延續會員優先的線上銷售模式，將傳統新車上市的宣傳與營業資源轉而集中提供LUXGEN忠誠客戶最有價值的產品與最尊榮的服務，給予車主、股東、首批純電代言人及純電夥伴優先的特權，因為我們深信，最佳的客戶體驗就是最好的宣傳。若不是LuxClub的會員，可於6/13後透過已交車車主專屬的邀請碼取得購車資格，限時預購只到6/30截止，敬請把握。

納智捷表示，新世代純電休旅 n⁷以「純粹亮點」為核心設計語彙，外型延續 LUXGEN「以風塑形」的理念，不僅車身線條簡約時尚，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統，帶給您純電世代獨享的嶄新駕馭體驗，是國內同價格帶唯一具備純電動力之中大型 SUV，擁有2,920mm 軸距的寬敞車室空間，搭載智慧駕駛輔助 ADAS Lv.2+、OTA 雲端更新、快充隨插即用以及讓你輕鬆車宿的V2L 車外供電露營模式等領先業界的功能與服務。

此次伴隨的上市，全車系更全新升級搭載了「V2V 車對車供電功能」，已交車的車主，8月起也可以透過OTA的方式更新此功能，滿電特仕版另外在LUXGEN n⁷ 純粹版的基礎上，集結了最受首波車主歡迎的配件組合，包含： 旅行式行動充電器 Plus、 V2L 車外供電轉接器、車載充電地圖。

另外納智捷作為台灣國產汽車自主品牌為了讓純電交通在台灣加速普及，我們也特別針對營業用車保固再升級為 6 年 60 萬公里(原為 5年 60 萬公里)，並將回溯回饋給已交車之營業用車車主，非營業用車車主亦享有 8 年 16 萬公里的安心保固，要讓每一位入主 LUXGEN n⁷ 的車主都能隨時滿電出發，輕鬆踏上每一趟純電之旅。 嚴陳莉蓮高度關切n7的表現。業者提供

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