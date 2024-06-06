鍋物霸主築間積極布局海外雙品牌 插旗香港旺角打造築間一條街

連鎖餐飲集團築間（7723）積極佈局海外市場事業版圖，繼今年年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外首店後，6日宣布在台單日銷售超過2萬鍋、年銷售超過900萬鍋的「築間幸福鍋物」正式進軍海外市場，海外首店將於6月7日插旗香港旺角，透過持續積極拓展海內、外餐飲版圖，盼能創造營收規模經濟，帶動營收成長。

築間表示，2024年1月中旬築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出首間海外分店，主打道地台灣味的美味餐點廣受香港消費者喜愛，挾著這股氣勢宣布台灣人氣鍋物品牌「築間幸福鍋物」進駐香港旺角文華商場，距離旺角地鐵站步行僅需2分鐘，規劃有84個用餐席次， 6月7日正式營運開啟「築間幸福鍋物」拓展海外市場的第一步，並於開幕當天祭出用餐享整單五折優惠。

2010年發跡於台灣基隆的「築間幸福鍋物」，至今在台灣已超過130家分店遍及台灣各地。成為全台灣最熱門及最大連鎖火鍋餐廳，更於2023年獲得台北市政府主辦之台北火鍋節榮獲「台北十大人氣鍋物品牌」。「築間幸福鍋物」香港旺角店提供多達12款湯底及多款「正港」台灣食材，滿滿的蔬食自助吧，大大滿足香港人喜愛台灣美食帶來滿滿的幸福感。讓大家可以在香港也能品嚐美味的台式火鍋。

「築間幸福鍋物」香港旺角店營業時間從上午11點至晚上11點，連續營業12小時不打烊。提供多達12款靈魂湯底、29款肉品及蔬食鍋料自助吧無限取用，午餐、晚餐到宵夜，「築間幸福鍋物」延續帶給台灣顧客的幸福滋味。人氣必點湯底「鎮店招牌石頭湯」，以麻油、洋蔥、蒜碎、魷魚乾、香菇爆炒，加入獨家秘製原湯及柴魚昆布，麻油香氣撲鼻，尾韻甘甜不膩；人氣湯品還有「鮮菇奶香湯」濃郁的奶香加上鴻喜菇及「台式麻辣湯」內含軟嫩的鴨血與凍豆腐，都為熱銷選項，除此之外，還有老熬牛隨湯、老火淬濃雞湯、韓式辣牛骨湯等，經典美味讓人二訪，獨創湯頭令人驚豔。肉品部分，每日限量的「日本A5和牛鍋」，引進日本山形縣、北海道知床及宮城仙台的A5和牛，有綿密的大理石紋路油花分布比例均勻，入口即化。台灣網紅推薦必點，「龍王鍋」12款海鮮包含了北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、鮭魚片、蛤蜊、鮮蚵…等，搭配沙朗牛、松阪豬、嫩羊肩(3選1)，豐富的海陸雙饗套餐一次滿足。

根據交通部觀光署的統計數字顯示，2023年香港人到訪台灣觀光人次高達110萬4519人次，香港成為造訪台灣旅遊人次的冠軍，顯見香港人對台灣美食熱愛。築間進一步表示，持續看好全球餐飲市場，「築間幸福鍋物」6月7日正式營運之後，7月下旬「燒肉Smile」也將進駐香港旺角，第四季築間餐飲集團也將插旗日本大阪開出日本的第一家分店，持續擴大海內外事業版圖，挹注公司全新動能，帶動營收和獲利的雙重成長。 鍋物霸主築間積極布局海外雙品牌插旗香港旺角打造築間一條街。業者提供 築間幸福鍋物海首店插旗香港旺角規劃84個席次，另規劃獨立包廂用餐。業者提供

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