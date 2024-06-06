黃仁勳掀旋風 實價揭夜市房市變了！這區1年成交833間

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳愛逛夜市，讓夜市成為熱門話題。房仲表示，夜市吵雜、髒亂以及交通問題，過去被視為嫌惡設施，但現在人們觀念已逐漸改變。

永義房屋統計台中三大知名夜市：逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路觀光夜市周圍實價登錄資料，中華路觀光夜市周邊近一年成交727件，就占行政區整體成交量35%，等於中區、北區每3件成交有1件位於這夜市周邊一公里。

逢甲和忠孝路觀光夜市交易量占比也高達三成，反映現今民眾購屋時以合理房價和方便生活機能為優先考量。

永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭表示，中華路觀光夜市橫跨中區、北區，過去一年的房市交易量達727件，中區及北區有超過35%的交易量來自於此。

郭誌蘭表示，中華路夜市歷史超過40年以上，從夜市的一公里範圍來看，周圍有百貨公司、醫院、公園，其中，中華路夜市周圍，每坪成交價落在20-30萬，物件以2房為主，相對周邊3、4字頭的北區和西區便宜不少，加上緊鄰火車站交通便利，成為小資族、通勤族購屋熱門區域。

要注意的是，因為行政區小、加上素地少，難有大型重劃區規劃，且舊市區道路較小，容易發生交通堵塞狀況，建議購屋族一定要交通尖峰時間實地走訪，避免後續面對交通問題。

逢甲夜市過去一年中古屋成交量達833件，是台中三大老牌夜市之冠、過去一年成交量也佔西屯區的三成。

永義房屋台中逢甲佳鑫加盟店長徐泓鈺指出，逢甲大學、僑光科技大學、中國醫藥大學水楠校區的數萬名學生生活所需，造就周邊吃喝玩樂皆便利的生活圈。此外，從逢甲夜市的半徑一公里來看，有水楠經貿園區、十二期重劃區持續開發，兩地房價都已經上看5、6字頭，夜市周邊的3字頭房價相對實惠，因此拉抬成交量。

以中古屋市場來說，當地有許多1、2房、套房物件，多為20年以上中古屋，平均成交單價約30-35萬，購屋者主要為小家庭或投資收租族群。周邊有口碑不錯的幼稚園、國小到國中，中科員工也會跨區到此地置產。

南區忠孝路觀光夜市過去一年成交352件，三大夜市中交易量最少，但依然占南區整體成交量的29%。

永義房屋東區十甲阡佑加盟店經理林靄汝說明，忠孝路夜市近中興大學、台中火車站近，半徑一公里內生活機能健全、公園綠地也相當多。因屋齡幾乎都在30年以上，加上區內透天厝多，因此交易量較少，但2字頭房價、交通方便，仍舊吸引眾多通勤族前來購屋。

林靄汝指出，因為中古透天市場需求較少，加上屋齡大，平均成交單價落在25-30萬之間。對比周邊預售屋、新成屋上看4、5字頭，仍算是相當親民的價格。以當地人、投資收租者為主要購屋群族。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，過去老一輩會把夜市被視為嫌惡設施，購屋時會盡量避開。不過，通常夜市都坐落於精華地段，因早期發展的關係，周邊生活機能完備，隨著房價持續上漲，夜市周邊實惠的房價與機能優勢更為凸顯，反而讓購屋族群將這類型物件納入考量。

縱觀台中三大老牌夜市的交易量，幾乎占行政區的三成至三成五左右就可得到印證。建議有意購屋的民眾，若想要享受夜市的便利又不希望居住環境太吵鬧，可以選擇夜市附近步行5~10分鐘、甚至15分鐘的區域購屋。 台中市三大老牌夜市房價資訊。永義房屋提供 台中逢甲夜市平均3字頭房價較周邊重劃區、經貿園區實惠不少，拉抬成交量。圖／永慶房產集團提供

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