築間積極布局海外 雙品牌插旗香港旺角打造築間一條街
連鎖餐飲集團築間積極布局海外市場事業版圖，繼今年年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外首店後，今日宣布在台單日銷售超過2萬鍋、年銷售超過900萬鍋的「築間幸福鍋物」進軍海外市場，首店插旗香港旺角。
築間表示，2024年1月中旬築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出首間海外分店，主打道地台灣味的美味餐點廣受香港消費者喜愛，挾著這股氣勢宣布台灣人氣鍋物品牌「築間幸福鍋物」進駐香港旺角文華商場，距離旺角地鐵站步行僅需2分鐘，規劃有84個用餐席次，6月7日正式營運，也邁開「築間幸福鍋物」拓展海外市場的第一步。
築間表示，香港旺角店營業時間從上午11時至晚上11時，連續營業12小時不打烊。提供多達12款靈魂湯底、29款肉品及蔬食鍋料自助吧無限取用，午餐、晚餐到宵夜，「築間幸福鍋物」延續帶給台灣顧客的幸福滋味。
根據交通部觀光署的統計數字顯示，2023年香港人到訪台灣觀光人次高達110萬4519人次，香港成為造訪台灣旅遊人次的冠軍，顯見香港人對台灣美食熱愛。
築間進一步表示，持續看好全球餐飲市場，「築間幸福鍋物」6月7日營運之後，7月下旬「燒肉Smile」也將進駐香港旺角，第四季築間餐飲集團也將插旗日本大阪開出日本的第一家分店，持續擴大海內外事業版圖，挹注公司全新動能，帶動營收和獲利的雙重成長。
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