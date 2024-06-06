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APEC 觀光部長會議6月8日登場 由林國顯、周永暉率隊參加

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部次長林國顯。記者余承翰／攝影
交通部次長林國顯。記者余承翰／攝影

2024年亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）第12屆觀光部長會議（Tourism Ministerial Meeting, TMM12）將於6月8日於秘魯召開。交通部為持續與觀光業界互動對話，因應疫後國際觀光復甦趨勢，由交通部次長林國顯及觀光署長周永暉率員代表我國參加。

交通部指出，今年為秘魯繼2008年及2016年後第3度主辦APEC，主題為「賦權、包容、成長」(Empower. Include.Grow.)，三項優先領域為「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」及「永續成長促進韌性發展」。秘魯輪任APEC主席期間將在5個城市舉行重要會議，其中，本屆觀光部長會議訂於秘魯南部庫斯科省（Cusco）烏魯班巴市（Urubamba）舉行。

林國顯表示，後疫情時代全世界搶攻國際觀光客市場，透過APEC觀光部長會議接軌國際行銷臺灣，並期許APEC經濟體能協力面對觀光產業的挑戰與機會，共同邁向新世代永續旅遊的成長目標。另本次會議主辦國秘魯具獨特自然資源，該國對外貿易暨觀光部開發並推動多元主題遊程，如會議旅遊、冒險旅遊、數位旅遊（digital nomad）等，並制定相應促銷策略，值得我國經驗交流。

周永暉表示，這次為升格為觀光署後第一次參與APEC部長級會議，刻正推動「台灣觀光邁向2030戰略計畫」之雙軸轉型「永續X數位」政策目標，呼應本屆APEC討論主題及全球疫後觀光趨勢。未來觀光署將積極深化參與國際會議，並辦理多元台灣觀光主題推廣活動，積極開拓我國觀光市場，擴大國際旅客來台旅遊市場規模，讓世界看到台灣觀光疫後復甦實力，提升我國能見度。

APEC 秘魯 觀光

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