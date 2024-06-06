中菲行股東會／董座錢堯懷祝福下一屆董事領軍中菲行更上一層樓

國內航空物流龍頭中菲行（5609）6日股東會並進行董事改選會後也立即舉行董事會，以經營海岬型散裝船為主中航董事長彭士孝成為中菲行新任董事。中菲行董事長錢堯懷祝福下一屆董事，能依據中菲行已經規劃建立的六大策略明確方向，領軍中菲行業績更上一層樓。

中菲行董事長錢堯懷表示，航空物流業是一個輕資產的行業，一個腦力激盪的行業，願意用心投入一定會有結果，公司成立那麼多年歷經各種酸甜苦辣，營運成績不斷攀升後，並且於2001年上櫃掛牌，每年都穩定配息，將營運成果回饋給股東。

中航買進中菲行成為持股比重達5%的股東，今天也成為中菲行董事，中菲行選出的新任董事名單分別為，錢文莉、龍翰興業代表人施振昇、瑞晟投資代表人邱鈞榮、貿華投資代表人彭士孝，3席獨立董事錢蔭範、何志明、竺家正，由於董事長錢堯懷已退出董事名單，預計董事會有望推舉錢堯懷的女兒錢文莉擔任董事長。

錢堯懷表示，現在世局變動很大，美中對抗、區域動盪，看起來沒有辦法很快速解決，加上各種政府間對抗，對於物流業者來說這是一個挑戰，但中菲行在變動中總能提供客戶各種服務，5月營收衝21億元，寫下今年新高表現，後續還有7個月，我想中菲行的同仁有信心能達成好的成績單。

中菲行擬定6大營運策略該裝備的資源都準備好了，首先，要有全球競爭力必須要有全球實體通路；第二、要有虛擬平台（國際物流操作服務平台），現在可以進入數位化的時代；第三個是財務管理制度，規避匯兌風險，財務長注意變動，真正保證公司資產。

第四有一個靈活組織感謝執行長施振昇上任後為中排行拿下許多國際標；第五，中菲行跟航空公司、船公司一直維持夥伴關係，幾十年下來夠提供客戶服務，也跟航空公司及海運公司建立良好的合作關係；第六個數位化時代，已經進入數位行銷轉型創造出新價值。 國內航空物流龍頭中菲行股東會並進行董事改選會後也立即舉行董事會。黃淑惠攝 中菲行董事長錢堯懷(左)祝福下一屆董事，能依據中菲行已經規劃建立的六大策略明確方向，領軍中菲行業績更上一層樓。黃淑惠攝

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