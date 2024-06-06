先付錢才能帶買賣契約回家看？ 公平會開罰30萬
公平會於6月5日宣布，寶鏵興業股份有限公司於銷售台中市「寶宇丰蘊」預售屋時，要求購屋人須先給付定金才提供預售屋買賣契約書攜回審閱，行為足以影響交易秩序且明顯有失公平，違反《公平交易法》規定，處寶鏵公司30萬元罰鍰。
公平會表示，民眾於今年1月至「寶宇丰蘊」接待中心想瞭解建案資訊，洽談過程民眾因預售屋買賣契約書內容甚多，無法現場逐一過目，詢問得否將預售屋買賣契約書攜回審閱，銷售人員卻表示須先給付定金才提供契約書攜回審閱。
經公平會派員調查，發現銷售人員確實有前述不當限制審閱契約情形。雖然寶鏵公司表示，本建案自去年3月改由建商寶鏵公司自行銷售至年1月間，均由原負責客戶服務、交屋收款、售後修繕流程的人員協助銷售業務，但對銷售流程不甚瞭解，因此才有不當限制購屋人審閱契約權利的行為，期間並未有銷售成交紀錄。
公平會提醒，因為預售屋尚未具體成形，且交易金額與其他消費性商品相比較高，大多數消費者並無頻繁購買的經驗，因此購屋人於交易前可取得的資訊相當有限。而建商或代銷業者如果利用自身擁有的資訊優勢，要求購屋人需先給付定金或一定費用，才提供契約書攜回審閱，則該收取定金行為，將讓購屋人處於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易決定，同時對其他依法販售的競爭同業形成不公平競爭，屬於「不當限制購屋人審閱契約之顯失公平行為」，違反《公平交易法》第25條規定。
公平會呼籲，建商及代銷業者於銷售預售屋時，應先提供買賣契約書給購屋人充分審閱，並注意不得有不當限制契約審閱權的行為，以保護購屋人的權益，減少將來的交易糾紛。另配合電子化、無紙化等趨勢，預售屋買賣契約書也能以樣本、影本及足以呈現內容的光碟或其他電子媒體形式提供。
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