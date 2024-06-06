意外！先建後售案增4成 建商為何不怕囤房稅2.0？
囤房稅2.0將在7月登場，超過5年賣不掉的餘屋，建商將面對最高4.8%的稅率，一推出就面臨「倒數計時」的先建後售案首當其衝，不過根據住展雜誌統計，今年前5月公開先建後售案戶數達1,588戶，較去年同期增加4成，其中新竹地區大增三倍，新北市也多了一倍。
住展雜誌發言人陳炳辰分析，目前房市熱絡主因有二，一是低首付創造預售買氣，二是新青安帶動成屋買氣，主力都是年輕人。年輕族群喜新厭舊，加上新成屋看得到摸得到，較受青睞，建商不擔心去化風險，因此紛推先建後售案。
另一方面，對建商來說，成屋在成本、售價上較好掌控，還可贏得「實力建商」名聲，因此也樂於先建後售。
他表示，近期傳出不少新案建商惜售封盤，可見對未來樂觀以待，先建後售案也同樣對買氣有信心，因此不將新版囤房「放在眼裡」，，多按照已規畫時間進場，去年延後推案量也同步助長量體。
觀察北台灣各縣市情形，新竹地區先建後售多出三倍最多。陳炳辰表示，新竹去年同期1至5月只推出4案，今年達14案，推案多在湖口、新豐、新埔、芎林等地段，戶數規劃不多，至多僅十來戶。
新北市先建後售總計669戶，為北台灣之冠，其中三重區二重重劃區的「皇鼎麗園」、鶯歌區舊市區的「台北捷寶」都有近百戶規模，展現一定程度自信。
桃園市方面，先建後售案戶數與新北市落差不大，建商亦信心十足。其中楊梅區裕隆集團的「文生璞芯」與中壢區捷運A21環北站地帶的「樸翔初耘」均破百戶，為今年最大亮點。
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